EN IMAGES - 200 personnes rendent hommage à Enzo, un an après sa mort en sortant de soirée à Tarbes

La famille, bien sûr, mais aussi des amis, des coéquipiers du club de rugby de Lons, en Béarn, où Enzo jouait, et des militaires ; le jeune homme était réserviste. Environ 200 personnes ont rendu hommage à l'adolescent de 18 ans mort il y a un an après avoir reçu un coup de poing en sortant de boîte de nuit, quartier de l'Arsenal à Tarbes.

ⓘ Publicité

Un message pour les jeunes

Les parents d'Enzo étaient entourés d'amis, de coéquipiers de rugby et de militaires. © Radio France - Manon Claverie

Enzo était venu fêter le Percent, les cent jours avant le bac, avec ses camarades de lycée, à Tarbes. Mattéo, un des meilleurs amis d'Enzo, l'avait fêté une semaine avant lui. Cette année sans Enzo a été très compliquée pour lui à vivre. Il tenait à être là, ce samedi, non seulement pour lui rendre hommage et entourer sa famille, mais aussi pour faire passer un message aux jeunes : "Si ça peut faire réfléchir, prendre conscience des risques... maintenant, je pars du principe que quand on fait une soirée on est là uniquement pour s'amuser, profiter, et pas forcément chercher la bagarre. Le but, quand on vient faire la fête, c'est justement de faire la fête !". Récemment un autre jeune homme est mort dans des circonstances similaires, dans le même quartier. Il s'appelait Julien.

Théo, 16 ans, était également un ami "d'école et du rugby" d'Enzo. Il a été très marqué par la disparition de son ami. "Au début on ne pouvait pas réaliser que notre pote était mort", se souvient-il. Lui aussi fait plus attention lorsqu'il sort, maintenant. "Attention à ce que je bois, pas n'importe quoi et pas en trop grande quantité, attention aussi aux fréquentations, à rester entre amis proches", explique le jeune homme.

Des photos d'Enzo, qui était réserviste à l'armée et jouait au rugby à Lons, ont été déposées sur les lieux du drame. © Radio France - Manon Claverie

Ce samedi après-midi les proches d'Enzo on lâché des ballons blancs dans le ciel tarbais. Des fleurs et des photos d'Enzo, souriant, ont été déposées quartier de l'Arsenal, à quelques pas des lieux du drame. Le procès de la mort d'Enzo devrait avoir lieu d'ici la fin de l'année 2023.