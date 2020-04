EN IMAGES - 36 malades du Covid-19 ont quitté Paris pour la Bretagne

Deux trains médicalisés ont quitté la gare d'Austerlitz de Paris ce mercredi 1er avril pour être transférés en Bretagne. Ils transportent 36 patients qui vont être répartis dans les hôpitaux de Brest, Quimper et Rennes.

Deux trains sanitaires sont mobilisés ce mercredi 1er avril pour assurer le transfert de 36 malades du Covid-19 hospitalisés en réanimation dans 10 hôpitaux de la région Île-de-France. Il s'agit du troisième convoi de ce type depuis le début de la pandémie de coronavirus.

Les bénévoles attendant e les malades à quai. © Maxppp - Maxppp

Un premier train a quitté la gare d'Austerlitz un peu après 11h. Iltransporte 24 patients qui seront répartis entre les hôpitaux de Saint-Brieuc et Brest.Un second est parti vers 12h15 avec 12 patients qui doivent être accueillis en début d'après-midi au CHU de Rennes.

Les patients sont inconscients de ce qui se passe autour d'eux. © AFP - Thomas Samson

Pour cette opération médicale de grande ampleur, de nombreux médecins, internes, infirmières et infirmiers ont été mobilisés. Des bénévoles de la Croix-Rouge, de la Protection civile et de l'Ordre de Malte sont également présents pour accompagner les soignants et les malades.

Transfert des patients dans le train. © AFP - Thomas Samson

Dès 7h, les premières ambulances sont arrivées en gare d'Austerlitz sous escorte policière. Le transfert s'est poursuivi jusqu'en milieu de matinée. Les malades sont sortis sur des brancards avec tout le matériel respiratoire nécessaire. Les soignants équipés de surblouse, charlotte, gants et masques les ont accompagnés jusque dans le train o ils voyagent allongés.

A bord du train, les patients sont suivis de près par les médecins. © AFP - Thomas Samson

"Cette opération de transfert résulte d’une étroite collaboration avec les SAMU de Bretagne et d’Ile-de-France, les équipes médicales des établissements de santé de départ et de destination, la SNCF, le Service de santé des armées, la Direction générale de la santé, l’ARS Ile-de-France et préfets des départements concernés," précise l'Agence régionale de santé de Bretagne.