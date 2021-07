VIDÉOS - 500 personnes pour une marche musicale en hommage à Wilhem Houssin près de Rennes

Plus de 500 personnes ont défilé samedi 31 juillet à Vezin-le-Coquet, près de Rennes (Ille-et-Vilaine) en hommage à Wilhem Houssin. Cet intermittent du spectacle est mort suite à une agression en plein après-midi à Saint-Jacques-de-la-Lande. La famille voulait une marche colorée et en musique.

Ses deux jeunes fils ouvrent la marche, lunettes de soleil sur le nez, l'un avec une guitare, l'autre soufflant dans un cor. Une marche colorée et musicale a été organisée samedi 31 juillet en hommage à Wilhem Houssin. Cet intermittent du spectacle de 49 ans est mort suite à une agression par un groupe de jeunes dans les rues de Saint-Jacques-de-la-Lande, près de Rennes, dix jours plus tôt, alors qu'il cherchait l'adresse d'un appartement à visiter avec sa compagne. Plus de 500 personnes ont défilé à Vezin-le-Coquet entre 10 heures et 13 heures pour lui rendre un dernier hommage.

Il a été victime d'une violence qu'il reniait totalement !

De nombreuses pancartes rythment la marche : "stop violence", "vive l'amour"... Ils sont nombreux à être choqués par la violence dont a été victime Wilhem Houssin. À l'arrivée des secours, il a été retrouvé au sol après une chute et présentait de nombreux fractures, notamment à la tête. Le motif de l'agression n'est pas encore établi a indiqué le procureur de Rennes, Philippe Astruc. "Il a été victime d'une violence qu'il reniait totalement, on se demande comment ça a pu arriver dans ces circonstances, en plein après-midi...", s'interroge Guillaume, bénévole dans des associations de Vezin-le-Coquet, comme Wilhem Houssin. Il décrit un homme "pacifiste". "Ça peut arriver à tout le monde, il faisait du mal à personne, ça nous touche beaucoup", réagit Marie-Thérèse, une voisine, très émue.

L'appel de la famille pour une marche colorée a été entendu. Des bulles de savon ont aussi été dispersées sur le parcours. © Radio France - Maxime Glorieux

"Son plus grand défaut, c'était sa générosité, il était trop gentil, il était trop bon. Il essayait toujours de trouver des solutions aux problèmes des gens", glisse René-François Houssin, le père de la victime et maire de Vezin-le-Coquet. Lors de sa prise de parole et après s'être retourné pour sécher discrètement ses larmes, le père de Wilhem Houssin indique vouloir éviter tout sentiment de vengeance et, surtout, qu'il n'y ait pas de récupération politique durant la marche. "C'est parfois tentant pour certains partis politique de mettre en avant les problèmes de violence ou l'inaction de la police lorsqu'il y a un fait divers, mais nous ne voulons absolument aucune récupération politique !" Un service d'ordre, composé de Vezinois, veille sur la marche.

"Tout pour les autres !", lance Catherine, une amie de la victime. Elle garde en tête la création de l'évènement "Les Vezinois ont du talent" : "Il a permis que les talents cachés soient mis en lumière. Je sais qu'il a aussi pris sous son aile de jeunes musiciens arrivés à Rennes pour les lancer dans ce milieu." Vincent, se souvient de sa collaboration avec Wilhem Houssin il y a une dizaine d'années. "C'est le premier qui m'a accordé sa confiance, il ouvrait les bras à quiconque l'approchait, toujours avec bienveillance."

Un Vezinois "extrêmement humain", "tourné vers les autres"

Des craies ont été distribuées aux enfants, qui ont dessiné des cœurs tout au long du parcours de la marche. "C'était quelqu'un de bien, ces dessins permettent de ne pas l'oublier", explique Sophia, 11 ans, après avoir dessiné à la craie une colombe et une guitare. Les Vezinois présents décrivent un homme "extrêmement humain", "tourné vers les autres" et surtout très investi dans la commune. Le cortège a fait des étapes devant la médiathèque Tempo, mais aussi devant l'Ehpad Les Champs Bleus, où Wilhem Houssin faisait des animations. L'association qu'il avait co-fondé s'appelait aussi "Les Champs Bleus". L'intermittent du spectacle était également à l'origine de l'association culturelle "100 ko notes action", fondée avec son frère, Benoît, et son père. La marche s'est terminée devant le kiosque de la commune, en chanson et après de longues minutes d'applaudissements.

René-François Houssin a également rendu hommage aux soignants qui ont opéré son fils avant qu'il ne succombe à ses blessures, trois jours après l'agression : "On a été accueillis par des gens qui travaillent dans des circonstances extrêmement douloureuses. Ce sont des gens très disponibles, mes petits-enfants ont passé beaucoup de temps avec des psychologues du CHU, c'est une aide précieuse et on ne pourra jamais assez les remercier". Cinq jeunes âgés de 17 à 21 ans ont été mis en examen pour homicide volontaire et incarcérés vendredi 30 juillet. L'enquête continue et a été confiée à la sûreté départementale, indique le parquet de Rennes.