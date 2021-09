EN IMAGES : 550 lots à l'effigie de Tintin à la vente aux enchères

La collection d'un passionné de Tintin et d'Hergé est vendue aux enchères ce vendredi après-midi à l'hôtel des ventes Primardeco de Toulouse. 550 lots seront vendus demain. Ils sont estimés entre 10 et 4 000 euros.

Tintin et Milou aux enchères à Toulouse.

Des albums, des tableaux, des figurines, des livres, des cartes postales... C'est tout un univers de Tintin et Milou qui est aux enchères ce vendredi après-midi à l'hôtel des ventes Primardeco de Toulouse. Les lots sont estimés entre 10 et 4 000 euros même si les commissaires s'attendent à une flambée des enchères pour certains d'entre eux. Le début de la séance est à 14 heures et elle sera visible en ligne.

Des pièces rares...

Les pièces sont parfois rares. © Radio France - Louis Fontaine

Du livre au calendrier

Un calendrier Tintin. © Radio France - LF

La pièce maîtresse : le Lotus Bleu

Le fameux Lotus Bleu ! © Radio France - LF

Des tableaux et des pancartes

Quelques tableaux sont à la vente. © Radio France - LF

Le collectionneur résidait dans les Hautes-Pyrénées, près de Lannemezan. Aujourd'hui décédé, c'est sa veuve qui se sépare de sa collection constituée pendant trente ans.