EN IMAGES : À Dijon, le grand orgue de Saint-Bénigne fait peau neuve

Le Grand Orgue de la cathédrale Saint-Bénigne de Dijon (Côte-d'Or) se refait une beauté ! Au programme : deux ans de travaux et sept ouvriers pour réparer et nettoyer de fond en comble l'instrument fabriqué en ... 1743 !

Il trône depuis 276 ans dans la cathédrale Saint-Bénigne à Dijon (Côte-d'Or), c'est l'un des plus grands de sa catégorie en France : le grand orgue se refait une beauté depuis le début du mois d'avril. Impressionnant chantier de rénovation et de restauration, qui va durer deux ans au total.

Géant de métal... au pied d'argile

Au total, 6.000 tuyaux - le plus petit fait un centimètre, le plus grand 11 mètres ! - ont été enlevés, on peut donc faire une visite à l'intérieur du grand orgue désossé, en compagnie d'Yves Cuéno, l'un des organistes de Saint-Bénigne.

"C'est un instrument qui se situe dans la pleine époque de la musique baroque française. C'est l'un des plus grands instruments construits à cette époque-là en province française. il comporte aujourd'hui cinq claviers, 72 sonorités différentes, un peu comme un orchestre de 72 musiciens. il a été restauré pour la dernière fois en 1996, on reprend un travail qui a été entamé il y a 25 ans sur cet orgue, pour lui donner tout le lustre qu'on en attend."