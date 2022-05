EN IMAGES - A Frontenay-Rohan-Rohan, des grêlons gros "comme des oranges"

"C'était impressionnant. Je n'ai jamais vu ça, incroyable", lance Betty, une habitante de Bassée, hameau de Frontenay-Rohan-Rohan dans les Deux-Sèvres. Dimanche 21 mai, vers 19h-19h30 elle raconte avoir tout d'un coup "entendu des bruits assourdissants, comme si quelqu'un tapait très fort c'était effrayant". Les grêlons étaient au départ de la taille "d'une balle de babyfoot et ensuite comme des oranges. On est rentrés c'était trop dangereux, ça pouvait nous assommer". Le mari de Betty a eu le temps de rentrer une voiture, mais l'autre a ses pare-brises "explosés". Des tuiles du toit sont aussi cassées.

A quelques dizaines de mètres, l'heure est aussi au constat au Sanctuaire des loups. "Nos panneaux solaires sont fichus, le hangar c'est une passoire, de la dentelle", décrit Béatrice Girardot. "Toutes les 30 secondes il y en a un qui tombait", raconte la responsable du site. "On se demandait ce qu'il se passait. Les chiens, les loups étaient affolés. On n'a jamais vu des grêlons aussi gros que ça. Ça faisait un peu comme des coups de feu ou comme si on lançait des marteaux sur la toiture".

Chez Florian Prunier, maraîcher sur la commune, se sont les serres qui ont été endommagées. "Sur les tunnels il faut changer tous les plastiques donc ça va faire encore un coût supplémentaire". Et puis il craint les maladies en cas de pluie. "Les légumes d'été sont très sensibles à l'eau, le peu que ça va être mouillé ça va vite être malade. On est un peu blasé mais on se dit toujours qui ça aurait pu être pire que ça", dit-il.

Les grêlons ont causé des trous dans les serres de Florian Prunier, maraîcher à Frontenay-Rohan-Rohan. © Radio France - Noémie Guillotin

Il y avait déjà eu un important épisode de grêle dans ces hameaux en 2013, mais pas avec des grêlons aussi gros. "Les grêlons ont atteint 780 grammes", fait remarquer le maire de Frontenay-Rohan-Rohan Olivier Poiraud. "Ce qui peut nous inquiéter aujourd'hui ce sont ces phénomènes climatiques violents, de courte durée, de plus en plus récurrents. Et là on a un gros travail à faire sur le climat et sur nos comportements qui influent sur le climat", estime-t-il.