EN IMAGES - À Laruns, Gérald Darmanin promet d'aider à financer les travaux après les inondations

Quatre jours après son passage par les Landes et le Pays basque, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin était en Béarn ce vendredi, en visite dans la commune de Laruns, en vallée d'Ossau, sinistrée depuis ce week-end des 10-11-12 décembre où des pluies torrentielles, combinées à la fonte des neiges, ont dévalé en plein cœur du village. Il a assuré que l'État accompagnerait financièrement à la réhabilitation de la commune.

Robert Casadebaig, le maire de Laruns, a chiffré les dégâts à plus d'un million d'euros, en plus des deux millions d'il y a deux ans - puisque le même phénomène s'était déjà produit dans une autre rue de la commune - ce qui en fait plus de trois millions en tout. Il a également demandé au ministre de l'Intérieur de valider une étude sur trois ans afin de mieux connaître les zones en mouvement de la montagne, comme cela existe déjà pour les avalanches. "Cela peut se reproduire, il faut donc agir dans la prévention et non pas dans le fait du sinistre subi", a expliqué Robert Casadebaig. Gérald Darmanin a validé cette étude.

Déambulation dans le village

Gérald Darmanin a ensuite rencontré quelques habitants sinistrés comme Quino Lopez (à dr.), qui a eu 1 mètre 50 d'eau dans son rez-de-chaussée. © Radio France - Manon Claverie

Le ministre de l'Intérieur a ensuite déambulé dans les rues du village - celle du Bialé surtout, transformée en torrent d'eau samedi 11 décembre - où il a échangé avec les rares habitants qui sont sortis de derrière leur fenêtre pour venir le rencontrer. "C'est pas tous les jours qu'on voit un ministre à Laruns !" se réjouissait Alain Erreçaret, un Larunsois. "Cela m'a rassuré de le voir parce qu'on est quand même très marqués psychologiquement. Maintenant j'espère que pour Noël il fera un petit chèque à la commune !"

Gérald Darmanin constate les dégâts chez Quino Lopez, dont la 2CV de collection a été noyée. © Radio France - Manon Claverie

L'état de catastrophe naturelle a été reconnu ce vendredi pour 113 communes des Pyrénées-Atlantiques, dont bien sûr Laruns.