EN IMAGES : à Rennes, un millier de personnes en hommage à l'enseignant assassiné dans les Yvelines

Le rassemblement a eu lieu samedi 17 octobre sur la place de la République à Rennes. Un cortège, composé en partie d'enseignants et d'élèves, s'est élancé en direction de l'inspection académique. Beaucoup étaient partagés entre l'émotion et l'incompréhension suite à l'assassinat de Samuel Paty.

Les applaudissements, répétés plusieurs fois et pendant de longues minutes, ont résonné dans le centre-ville de Rennes. Près de 1000 personnes se sont retrouvées samedi 17 octobre place de la République pour rendre hommage à Samuel Paty, l'enseignant décapité à Conflans-Saint-Honorine dans les Yvelines. Le syndicat Snes-Fsu Bretagne était à l'origine de ce rassemblement.

Au milieu de la foule, un petit garçon et sa maman ont les yeux humides. Hector est en sixième dans un collège rennais. "Ce monsieur avait montré un journal de Charlie Hebdo et il s'est fait assassiné par des... je n'ai pas compris qui c'était..." Il est compliqué pour ce jeune de 11 ans de comprendre ce qu'il s'est passé, et comment un enseignant a pu être assassiné. "On doit les respecter, c'est eux qui nous font l'éducation donc c'est un peu grâce à eux qu'on arrive à avoir un métier".

Le rassemblement a débuté place de la République à Rennes, avant une marche jusqu'à l'inspection académique. © Radio France - Laetitia Cherbonnel

Dans le cortège, on aperçoit une pancarte "je suis Samuel", du prénom du professeur décapité la veille, mais aussi des dessins de Charlie Hebdo... Bruno enseigne les mathématiques dans un collège. Il tient à la main le numéro publié avant le procès et qui contient les caricatures à l'origine de l'assassinat. "J'ai beaucoup de peine car le collègue en question ne faisait que son travail, d'éduquer la jeunesse".

Le cortège était rythmé au son des applaudissements. © Radio France - Maxime Glorieux

Anne est professeure de français à la retraite. Elle craint que ses collègues soient victimes de pressions extérieures. "J'ai moi-même fait étudier plein de dessins de presse à l'époque, il n'y avait pas la résonance des réseaux sociaux. Il se pourrait qu'il y ait une espèce de peur, de ce qui va être dit dans un cours, de ce qui ne va pas être dit... une menace diffuse!".