EN IMAGES - Après l'incendie dans un camping de Corcieux, l'heure de l'enquête et des expertises

Quelques poêles, un four micro-ondes restent reconnaissables au beau milieu d'un amas de tôles et bois calcinés, de plastique fondu. "Un appel de feu devenu immense, c'est traumatisant", témoigne Liliane, habitant Maizières-lès-Metz et propriétaire d'un mobil-home au Domaines des Bans , à Corcieux, depuis 20 ans.

Le feu, qui s'est déclaré dans ce camping quatre étoiles dimanche 10 septembre, a détruit totalement ou partiellement une trentaine de bungalows. Fort heureusement, il n'y a eu aucun blessé. A cette époque de l'année, le camping n'accueille plus de vacanciers mais uniquement des résidents, propriétaires de leur mobil-home qui louent à l'année leur emplacement.

Un four à micro-ondes au milieu des débris © Radio France - Isabelle Baudriller

Au moment du sinistre, les résidents étaient une centaine environ sur place et ont été mis à l'abri, le temps de l'intervention des pompiers. Ils ont pu regagner leur logement lorsque le site a été sécurisé. "Le fait que les vacances soient terminées, il y avait beaucoup moins de monde ici", souligne le maire de Corcieux Christian Caël. "On a cette "chance" de ne pas avoir à déplorer de dégâts humains."

Le maire de Corcieux, Christian Caël (à gauche) et Yoann Gardan, le directeur du camping © Radio France - Isabelle Baudriller

Sur l'origine de l'incendie, aucune piste n'est privilégiée pour le moment. Des techniciens en identification criminelle de la gendarmerie sont attendus sur place. Une quinzaine de mobil-homes sont totalement détruits, une quinzaine d'autres partiellement. Même ceux dont la façade s'est "seulement" déformée devront être reconstruits selon le directeur du camping. "On a contacté tous les résidents impactés [une dizaine, NDLR}", explique Yoann Gardan, "On a fait le tour, ils sont tous au courant. Maintenant, il reste à démarrer les procédures au niveau des assurances."

"On est complètement confiant, on ouvrira le 19 avril 2024 et on aura un superbe camping sur lequel on pourra accueillir notre clientèle habituelle avec plaisir", ajoute Yoann Gardan alors que des travaux de "rajeunissement" du site de 33 hectares sont prévus cet automne.

La façade de certains mobil-homes a été déformée par la chaleur de l'incendie © Radio France - Isabelle Baudriller

Les bungalows n'ont pas résisté © Radio France - Isabelle Baudriller