EN IMAGES - Après l'incendie de Montrelais, "un paysage lunaire" selon le maire

Ce lundi midi, quand on se promène avec les pompiers au milieu de la zone touchée par les flammes, on aperçoit par endroits encore de la fumée. L'odeur de brûlé est là, tenace, pique par moment le nez. Ce qui frappe surtout, c'est de voir des arbres toujours debout, mais complètement carbonisés. Des vignes, des bas côtés de route ont subi le même sort. "Les côteaux de Bray, ce sont des pinèdes, c'est vraiment le poumon de la commune. Donc là quand on voit ça on se croirait sur la lune. C'est un paysage d'apocalypse. Oui, ça fait beaucoup de peine", souligne Joël Jamin, le maire.

Joël Jamin, le maire de Montrelais. © Radio France - Céline Loizeau

Mais lui, comme certains habitants croisés ce lundi matin, n'en oublient pas que grâce à l'action des pompiers et des agriculteurs, il n'y a pas eu de blessé, que les habitations - hormis un cellier à proximité du départ de feu - ont été préservées. "D'habitude, on voit ça à la télé", indique Maxime, un enfant du pays. Pour Pascal '"on voit ça dans le sud-est ou en ce moment en Gironde, pas ici. Même si l'été ça grille, ici habituellement c'est une région verte"

Mais depuis des semaines, la végétation est archi sèche. A quoi s'ajoute le vent chaud. Et dimanche, en début d'après-midi, le feu est parti d'un barbecue. C'est un incendie accidentel, involontaire. Une enquête est en cours, notamment pour savoir avec précision ce qui a provoqué l'étincelle. "Le riverain sera entendu et on attend des dépôts de plainte car certains habitants ont des dégâts", expliquent les gendarmes.

Vigilance jusqu'à 20h ce lundi soir

Dans la nuit de dimanche à lundi, les pompiers ont fixé le feu. Ils étaient quelque 140 au plus fort de l'intervention. Ils n'étaient plus que 57 ce lundi midi. Des véhicules vont sur zones pour détecter tout éventuel signe de reprise. "On surveille ce qu'on appelle les combustions lentes, comme les braises, les fumeroles. On en a déjà traité 15-20 ce lundi matin", explique le Capitaine Yann Winckel, chef de colonne. Lui et les pompiers présents doivent rester sur place jusqu'à ce lundi 20h. Ils redoutaient la période 16h-20h, avec alors un vent chaud et des rafales autour de 50 km/h.

Dimanche, en raison de l'intervention des pompiers, une ligne électrique a du être coupée et une soixantaine de foyers privés d'électricité. Enedis fait savoir qu'en milieu d'après-midi, le courant a été rétabli. Une quinzaine d'habitants, relogés hier, le seront encore ce lundi soir par précaution. Il est évoqué environ 90 hectares touchés, une estimation "à la hausse" car sur ce large périmètre, certaines zones de végétation ont été épargnés grâce à l'action des pompiers et des agriculteurs.

Là, le feu a été stoppé en bord de route. © Radio France - Céline Loizeau

Par endroits, ce lundi midi, la terre fumait encore. Les pompiers veillent. © Radio France - Céline Loizeau

Depuis un camion de pompiers, on sillonne les secteurs touchés. L'objectif, ici, était de préserver les habitations. Mission réussie. © Radio France - Céline Loizeau

Côté bâtiment, on déplore seulement ce cellier collé à une maison indique le maire. © Radio France - Céline Loizeau

Le Capitaine Yann Winckel aux commandes ce lundi midi. © Radio France - Céline Loizeau

Petite pause bien méritée pour certains pompiers ce lundi midi. Claude, un habitant, leur a mis ce hanger et des frigos à disposition. © Radio France - Céline Loizeau