EN IMAGES - Après l'incendie de Torreilles, près de Perpignan, les pompiers restent mobilisés

Le paysage est désolé, l'odeur de brûlé encore bien présente et le sol fume toujours, entre Torreilles et Sainte-Marie-la-Mer, près de Perpignan. L'incendie, d'origine encore inconnue, qui s'est déclenché dans la nuit de dimanche à lundi, a parcouru 60 hectares de végétation. La forêt protégée, autour du Mas Pagnon, a en partie été détruite.

Les troncs des pins sont à moitié calcinés, il faudra probablement en abattre certains © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Selon le Colonel Clerc, directeur adjoint du SDIS 66 : "20% de la pinède est partie en fumée", le reste a été préservé. "C'était l'un de nos objectifs, ainsi que la protection du Mas Pagnon, qui se trouve dans la pinède."

La pinède autour du Mas Pagnon, à Torreilles, est une zone protégée © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Le rôle des pompiers, au lendemain du sinistre, est de s'assurer que le feu ne reprenne pas : "Il faut parfaire l'extinction, s'assurer que ça ne reparte pas avec un coup de vent. Il y a encore des fumerolles, il faut creuser les mottes de terre et noyer les cendres résiduelles avec des lances-à-eau", explique l'Adjudant-Chef Christophe Garcia.

Avec leur lance-à-eau, les pompiers inondent le sol là où ça fume toujours © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Toutes les trois heures, les pompiers font tout le tour de la zone qui a brûlé pour s'assurer qu'il n'y pas de reprise © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Le Préfet des Pyrénées-Orientales, Rodrigue Furcy, au poste de contrôle installé par les pompiers, ce lundi matin © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Rodrigue Furcy, Préfet des Pyrénées-Orientales, s'est rendu sur place, ce lundi 6 février : "Nous sommes dans une situation qu'on retrouve habituellement en période estivale : la recharge en eau ne s'est pas faite, on est à -60 ou -70% de réserve d'eau sur certaines zone. C'est dans le prolongement de l'été 2022", détaille le Préfet.

L'objectif, pour la Préfecture et les Pompiers, sera maintenant de réadapter le dispositif de lutte contre les incendies, puisque les feux sont de plus en plus précoces : "On a un dispositif très solide, mais d'habitude on le met en place en juillet. L'an dernier, les feux ont commencé en juin. Là, il n'y a pratiquement pas de pause dans la saison des incendies, donc il va falloir anticiper plus", explique Rodrigue Furcy.

"On doit aussi mettre l'accent sur la prévention", souligne le Colonel Clerc. "Rappeler aux gens qu'il faut débroussailler à 50m autour de chez soi pour protéger sa maison et appeler à la prudence. Les départs de feu sont souvent causés par l'imprudence ou des écobuages mal maîtrisés."