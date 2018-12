EN IMAGES - Attaque mortelle à Strasbourg : l'hommage aux victimes

Strasbourg est en deuil, après l'attaque qui a fait au moins deux morts et une douzaine de blessés mardi soir au marché de Noël. Des passants se recueillent sur les lieux du drame.

Au lendemain de l'attaque dans le centre de Strasbourg, les messages de condoléances et les fleurs au pied du grand sapin de la place Kléber. 12 décembre 2018.

Strasbourg, France

Une ambiance particulière ce mercredi à Strasbourg, au lendemain de l'attaque qui a fait au moins deux morts et une douzaine de blessés. Alors que le tireur est activement recherché, le marché de Noël est fermé, les travées désertes. Pour les Strasbourgeois, comme pour les touristes, le contraste est saisissant avec la magie des fêtes qui opérait il y a encore quelques heures. Roland Ries a décidé que cette journée serait consacrée au deuil. Toutes les manifestations festives ont été annulées. Le marché de Noël restera fermé encore jeudi.

Au lendemain de l'attaque mortelle à Strasbourg (Bas-Rhin), le marché de Noël est fermé et désert. 12 décembre 2018. © Radio France - Maxime Bacquié

Au fur et à mesure de la journée, des passants apportent des messages ou des bouquets de fleurs, là où des victimes sont tombées, rue des Orfèvres par exemple, ou bien sur des lieux symboliques, comme au pied du grand sapin de la place Kléber.

Un moment de recueillement est organisé mercredi soir dans l'église place du Temple neuf, au coeur du quartier où le tueur a frappé. Un livre de condoléances a été ouvert à l'hôtel de ville de Strasbourg.

Le livre de condoléances ouvert à l'hôtel de ville de Strasbourg, mercredi 12 décembre. © Radio France - Maxime Bacquié

Pour les proches des victimes, un centre d’accueil des familles a été installé par la préfecture à la cité de la musique et de la danse, place Dauphine. L'objectif est d'informer et de dispenser soutien psychologique et informations juridiques.

La solidarité s'exprime aussi à travers les marchés de Noël du Grand Est où une minute de silence devait être observée à Nancy, Metz, Reims, Mulhouse et Colmar.

Plus loin, du côté de la Bretagne, le cinéaste rennais Erwan le Gal a publié un dessin sur son compte Twitter en hommage aux victimes de l'attaque de Strasbourg.