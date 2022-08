EN IMAGES - Au lendemain de l'incendie de 140 hectares, un paysage noirci entre Savenay et Pontchâteau

Un feu a parcouru 140 hectares et brûlés des champs et des forêts dans l'Ouest de la Loire-Atlantique entre Prinquiau et Besné. Sur place au lendemain de l'incendie, ce mercredi 10 août, notre reporter a découvert un paysage noirci.