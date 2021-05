EN IMAGES - Bars, cinémas, commerces, les deux Charentes se déconfinent

Une séance de cinéma, un café en terrasse ou encore du shopping dans nos deux Charentes, c'est désormais possible depuis ce mercredi 19 mai ! Après plus de six mois de fermeture, les cafés, restaurants et cinémas ont finalement levé le rideau malgré une météo capricieuse et la pluie qui est tombée en début de matinée. La deuxième étape du déconfinement commence avec la réouverture des commerces dits "non-essentiels". Cette réouverture reste toutefois contrôlée avec des jauges à 50% de leur capacité d'accueil, des tables de six personnes maximum et enfin l'obligation de rester assis.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dans le quartier du Gabut à La Rochelle, on prend le petit-déjeuner en famille. © Radio France - Yvan Plantey

Des terrasses du bassin des chalutiers à La Rochelle. © Radio France - Yvan Plantey

À Angoulême, les bars reprennent du service ! © Radio France - Pierre Marsat

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix