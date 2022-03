EN IMAGES - Bataille d'oeufs, farine et costumes loufoques, les lycéens de Périgueux ont fêté le Père Cent

Dès onze heures en cette matinée du jeudi 24 mars, les lycéens de Claveille et de Laure Gatet se retrouvent dans le parc Aristide Briand, devant la grande façade du lycée Bertran de Born. Un chariot d'oeufs, des paquets de farine premier prix, des costumes loufoques, c'est parti pour le Père Cent, qui célèbre la date des 100 jours avant le Baccalauréat.

Costumes loufoques et pistolet à eau

Les jets de farine fusent, les pistolets à eau crépitent, on jette les copains dans la fontaine. Le Père Cent est fêté par des dizaines de lycéens, qui ont migré dans la ville au cours de la journée. A la mi-journée, la police qui encadrait de loin les festivités n'avaient aucun incident à déplorer, hormis un jeune garçons qui a pris un coup dans le nez, pris en charge par les pompiers.

Un homme-Pastis a été aperçu dans les rues de Périgueux. © Radio France - M. B.

Rivalités entre lycées

Selon les versions, les lycéens de Claveille et de Laure Gatet se sont ligués contre leurs camarades de Bertran de Born, venus les plus nombreux. Dans les rangs de "B2B", on assurer clamer une victoire écrasante à la bataille d'oeufs et de farine.

