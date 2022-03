EN IMAGES - Biarritz rend un dernier hommage à Federico Martín-Aramburú

Une semaine après la mort de Federico Martín-Aramburú, les funérailles de l'ancien rugbyman se sont déroulées ce samedi après-midi à Biarritz. Une église Sainte-Eugénie pleine, et plus d'un millier de personnes face l'écran installé devant.

Après le drame, l'hommage. Ce samedi 26 mars, les funérailles de l'ancien joueur du Biarritz Olympique et international argentin Federico Martín-Aramburú étaient organisées en l'église Sainte-Eugénie de Biarritz. L'ancien rugbyman de 42 ans est mort samedi dernier, mortellement blessé par les tirs de deux suprémacistes blancs, arrêtés en Hongrie et dans la Sarthe.

La cérémonie de ce samedi était évidemment organisée autour des proches et de la famille du joueur de rubgy, mais les anonymes pouvaient aussi y assister via un écran géant installé à l'extérieur de l'église. La cérémonie a débuté aux alentours de 14h, en français et en espagnol, sa langue maternelle. De nombreuses figures du monde du rugby venues lui rendre un dernier hommage, ainsi que des personnalités politiques locales ont rempli l'église Sainte-Eugénie. A l'extérieur, plus d'un millier de personnes, des supporters, d'anonymes se sont réunis devant l'écran géant installé pour suivre la cérémonie.

Après la cérémonie, le Biarritz Olympique, club dans lequel il a joué entre 2004 et 2006, doit accueillir plusieurs centaines de ses proches au salon Kampf du stade Aguiléra pour un "moment de partage". Le Biarritz Olympique qui joue à Montpellier pour le compte de la 21ème journée de Top 14, les joueurs ont aussi une pensée au rugbyman, avec une minute d'applaudissements avant le début du match et en portant un t-shirt en son hommage.

Dans le même temps, une cagnotte en ligne a été mise en place pour la famille du défunt.

Plus d'un millier de personnes assistent à la cérémonie d'hommage à Federico Martín Aramburú devant l'église Sainte-Eugénie de Biarritz © Radio France - Anthony Michel

Dans la foule, des supporters, des anonymes venus apporter leur soutien à la famille et aux proches de Federico Martin Aramburu © Radio France - Anthony Michel

Très lié à Biarritz

Federico Martín Aramburú avait eu une belle carrière, d'abord avec son pays d'origine, l'Argentine, où il comptait 22 sélections. Il a par ailleurs officié en tant que centre ou ailier à Biarritz, de 2004 à 2006 puis à Perpignan de 2006 à 2008 avant d'aller à Dax de 2008-2010. Plus tard, il devient président des Socios du BO entre 2015 et 2018. Depuis sa retraite sportive, il vivait à Biarritz et travaillait pour une entreprise d'événementiel et de tourisme.