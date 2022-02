EN IMAGES - Brigitte Macron et Didier Deschamps en visite à Nice pour clôturer l'opération Pièces Jaunes

Brigitte Macron et Didier Deschamps sont venus à Nice pour clôturer l'opération Pièces Jaunes 2022, en compagnie ici de Christian Estrosi et de son épouse

Leur visite est restée secrète jusqu'au dernier moment mais le déplacement de Brigitte Macron et Didier Deschamps n'est pas passée inaperçue. La première dame et le sélectionneur de l'équipe de France sont venus à Nice ce vendredi 4 février pour clôturer la 33ème édition de l'opération Pièces Jaunes dans le parc de la Colline du Château après avoir visité un service de l'hôpital Lenval dédié aux adolescents traumatisés.

Bain de foule

Des élèves de plusieurs classes niçoises ont pu apercevoir la présidente de la Fondation de France et le parrain de l'opération, certains ont même pu leur parler, et leur demander des autographes. Brigitte Macron et Didier Deschamps ont également échangé avec des représentants de la fédération nationale des boulangers, de la poste et de la banque de France.

Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France au milieu de la foule © Radio France - Julie Munch

Brigitte Macron a signé des autographes aux enfants qui ont participé à cette édition de l'opération Pièces Jaunes © Radio France - Julie Munch

Une tonne de pièces

Lors de cette journée et dans les bureaux de postes niçois près d'une tonne de pièces a été récoltée. Cela représente environ 11 000 euros selon la banque de France. Ces fonds seront destinés à l'amélioration des conditions d'hospitalisations des enfants et des adolescents dans les Alpes-Maritimes et dans le reste de la France.

Petits et grands enfants ont réalisé des tirelires pièces jaunes originales avec des pots de confiture, une bouteille de lait, et des boîtes de masques. © Radio France - Julie Munch

Brigitte Macron et Didier Deschamps ont d'ailleurs visité le centre d'évaluation pédiatrique du psycho traumatisme crée en janvier 2017 après l'attentat du 14 juillet.