Charlie Hebdo : il y a cinq ans, 70.000 personnes marchaient à Clermont-Ferrand

Le 11 janvier 2015, plus de 70 000 personnes défilaient dans les rues de la capitale auvergnate quelques jours après les attentats parisiens de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher. Le Clermontois Michel Renaud, fondateur du Carnet de voyages, figurait parmi les victimes des frères Kouachi.

Clermont-Ferrand, France

"Je suis Charlie", pancartes, tee-shirts, autocollants, quelques jours après les attentats meurtriers à Paris, la France a défilé à l'unisson... ou presque le dimanche 11 janvier 2015. On estime à plus de 70.000 le nombre de personnes qui ont marché ce jour-là dans les rues de Clermont-Ferrand en hommage aux victimes des frères Kouachi dans les locaux de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo (12 morts), puis d'Amedy Coulibaly dans le magasin Hyper Cacher de la porte de Vincennes deux jours plus tard (quatre morts).

Un Clermontois parmi les victimes

Parmi les victimes des terroristes radicalisés, l'ancien journaliste clermontois Michel Renaud. Le 7 janvier 2015, le fondateur du Carnet de voyage était monté à Paris avec son complice Gérard Gaillard. A l'initiative du dessinateur Cabu qui leur avait prêté quelques croquis pour le festival du carnet de voyage, les deux Clermontois étaient invités à assister à la conférence de rédaction de Charlie Hebdo. Gérard en est sorti miraculé, pas Michel.

Le dessinateur Cabu et le Clermontois Michel Renaud parmi les victimes de l'attentat de Charlie Hebdo © Maxppp - PHOTO ROLAND AMADON / HANDOUT

A Clermont, une marée humaine en hommage

Quatre jours après cette première tuerie, une marée humaine a serpenté en harmonie dans les rues clermontoises. Du jamais vu depuis la libération. Chapeau noir, visage grave, sa fille de 10 ans blottie contre elle, sa femme Gala Renaud était évidemment dans le cortège ce jour-là, "c'était l'homme de ma vie" dira-t-elle. Ce dimanche frais et ensoleillé, la foule immense est partie de la place de Jaude pour arriver devant Polydôme, lieu emblématique du Carnet du voyage, puis devant le siège du journal La Montagne. La prise de parole de son ami rescapé fût un des temps forts de cette journée hors normes.

La marche clermontoise en images

Des dizaines de milliers de personnes rassemblés à Clermont-Ferrand © Radio France - Géraldine Marcon

Charlie Hebdo : le cortège s'étire sur trois kilomètres dans les rues de Clermont-Ferrand © Radio France - Géraldine Marcon

Charlie Hebdo : des pompiers manifestent devant la caserne Turgot à Clermont-Ferrand © Radio France - Géraldine Marcon

Les Charlie devant la mairie de Clermont-Ferrand © Radio France - Géraldine Marcon

A l'arrivée de la marche clermontoise le 11 janvier 2015 à Polydôme. © Radio France - Géraldine Marcon

L'hommage du Michelin

La veille de la marche géante, le stade Marcel-Michelin avait également rendu un hommage poignant aux victimes des attentats à l'occasion d'un derby contre Brive

Le stade Marcel-Michelin se recueille après les attentats © Maxppp - Thierry Larret

Les obsèques de Michel Renaud

Quatre jours après cette immense communion, les obsèques de Michel Renaud étaient célébrées en la cathédrale de Clermont-Ferrand. En présence notamment de l'urgentiste Patrick Pelloux.

Les obsèques de Michel Renaud en présence de Patrick Pelloux © Maxppp - Rémi DUGNE