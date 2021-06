EN IMAGES - Chutes d'arbres, grêlons, inondations : les orages causent d'importants dégâts

Des arbres tombés sur les routes, des grêlons "gros comme des balles de tennis", des toits arrachés et des caves inondées : les orages survenus sur une large partie de la France ce samedi 19 juin ont laissé des traces. Ce dimanche matin, 28 départements sont encore en vigilance orange.

Des coupures d'électricité après les orages

Jusqu'à 15.000 clients ont été privés d'électricité samedi soir après les violents orages qui ont touché la Dordogne, les régions Ile-de-France, Centre-Val-de-Loire et la Champagne-Ardenne. Ce dimanche, ils sont un peu moins de 5.000 d'après Enedis, principalement dans les départements de la Marne, la Seine-et-Marne, et l’Aisne.

Enedis précise que ses "équipes interviennent sur le terrain, avec des accès parfois difficiles liés à la présence d’arbres couchés sur les routes". Le fournisseur d'électricité rappelle par ailleurs les consignes de sécurité à respecter : "ne jamais toucher un fil à terre" et "signaler tout incident ou anomalie à Enedis via le numéro 09 726 750", suivi des deux chiffres du département concerné.

Le trafic SNCF toujours perturbé

"Une trentaine d'arbres" sont tombés sur les rails et sur les caténaires, indique la SNCF à franceinfo. "Il y a gros travail de bûchonnerage", précise-t-elle. En conséquences, le trafic des trains reste perturbé dans l'Est parisien. La SNCF prévoit un retour à la normale en fin de matinée. Deux "lignes classiques" sont concernées par les dégâts : Paris-Strasbourg, entre Meaux et Château-Thierry, et la ligne Paris-Mulhouse, entre Nogent-sur-Marne et Gretz. Les lignes TGV n'ont pas été touchées par les orages.

Des grêlons "aussi gros qu'une balle de tennis"

Les orages ont également provoqué d'importantes chutes de grêle. Dans le Doubs, la taille des grêlons était impressionnante. Ils étaient "de la taille du balle de tennis", a témoigné au micro de France Bleu Besançon le maire de Vercel-Villedieu-le-Camp, qui parle de "dégâts importants."

Des toitures arrachées et des chutes d'arbres

Alfortville, dans le Val-de-Marne, se réveille au milieu d'un "champ de guerre", a témoigné sur franceinfo Luc Carvounas, le maire d'Alfortville. La ville a été "l'épicentre de l'orage", d'après la préfecture et les dégâts sont colossaux. Dans un des quartiers de la commune "un toit de 600 mètre carré s'est soulevé et a percuté l'immeuble d'en face". Des balcons sont tombés. Deux personnes ont été légèrement blessées et "immédiatement prises en charge", précise le maire. Une cellule de crise a été déclenchée. Le maire va demander dès aujourd'hui au ministre de l'Intérieur un arrêté de catastrophe naturel : "Nous avons des équipements municipaux, deux palais des sports qui sont aujourd'hui impraticables", a-t-il indiqué. "J'imagine que d'autres équipements vont être mis à mal. Et puis surtout, des administrés qui ont été, hier soir, inondés dans leurs caves, inondées dans leur séjour dans le sud de la ville", a-t-il expliqué

En Indre-et-Loire, une tornade a touché le village de Saint-Nicolas-de-Bourgueil près de Saumur, arrachant au passage une partie du clocher et du toit de l'église.

La tornade a arraché une partie du toit et du clocher de l'église de Saint-Nicolas-de-Bourgueil. © Maxppp - PHOTOPQR/LA NOUVELLE REPUBLIQUE

A Pontault-Combault, en Seine-et-Marne, les intempéries ont provoqué la chute d'arbres sur les routes et des inondations.