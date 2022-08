EN IMAGES - Comment les "experts" de la gendarmerie de la Dordogne enquêtent sur les incendies

"On n'est pas comme dans les "Experts" à la télé, mais on est des 'petits' experts quand même", sourit l'adjudant-chef Michaël Planeix. Lui qui a commencé comme brigadier est depuis quinze ans technicien à la cellule d'identification criminelle (CIC) à la gendarmerie de la Dordogne. Avec les autres gendarmes de la cellule, tous formés aux techniques de police scientifique, ils sont mobilisés dans la forêt de la Double, après les nombreux départs de feux suspects dans le massif. Le gendarme nous a ouvert la porte de son laboratoire, au dernier étage du groupement de gendarmerie à Périgueux.

Chaque département a une cellule d'identification criminelle, véritable police scientifique de proximité. © Radio France - M. B.

Sur le terrain, les TIC, techniciens en identification criminelle, travaillent en combinaison blanche pour relever empreintes et indices. © Radio France - M. B.

Appareil photo, truelle et bocaux

A l'entrée, des blouses blanches de laboratoire. Dans un coin, à côté de la photocopieuse, une chambre noire, des dossiers. Au fond, un véritable laboratoire de police technique et scientifique, avec des machines sophistiquées pour mettre au jour les empreintes digitales. Des CIC, il y en a une par département. En Dordogne, elle compte quatre techniciens en identification criminelle, complétée par des gendarmes techniciens de proximité dans chaque brigade du département. Ils interviennent sur les scènes de crime, les gros cambriolages, mais aussi sur les incendies dont les causes sont inexpliquées : "On est un peu les travailleurs de l'ombre", explique Michaël Planeix, l'adjoint au chef de la cellule.

"Quand un incendie se déclare, on intervient dans les heures ou les jours qui suivent", après les pompiers pour ne pas les gêner. "On va d'abord chercher le point d'origine du feu, en travaillant avec les pompiers sur la direction des vents, le parcours de l'incendie". Ensuite, la camionnette de l'identification criminelle arrive sur place. Dans son coffre, un petit laboratoire mobile, et treize mallettes. L'une d'entre elle, marquée "incendie", renferme des truelles et des râteaux pour gratter le sol, prélever des objets et les placer sous scellés dans des bocaux ou des sachets.

Dans le coffre de la camionnette de l'identification criminelle, des mallettes pour intervenir sur tout type d'enquête. © Radio France - M. B.

Dans la valise pour enquêter sur un incendie, des instruments pour gratter la terre, relever des indices, et les placer sous scellé. © Radio France - M. B.

Les techniciens travaillent en combinaison intégrale, afin de ne pas dénaturer la scène sur laquelle ils cherchent des empreintes ou de l'ADN. © Radio France - M. B.

Les techniciens travaillent en combinaison blanche intégrale, pour ne pas dénaturer les lieux avec des cheveux ou un résidu resté sous leur chaussure : "On va geler la scène, on prend des photos de tout, on peut en prendre 150 en une journée. Et on cherche tout ce qui est possible et imaginable. Des traces de pneumatique, de semelles de chaussures, un tas de feuille qui n'a rien à faire là, ou bien sûr une boite d'allumettes". Ils cherchent aussi des points communs entre les différents départs de feu.

"On a déjà des réponses"

Les empreintes trouvées sur d'éventuels indices sont analysées en quelques heures, directement dans le laboratoire de Périgueux. Pour l'ADN, ou les traces d'"accélérant", de l'essence par exemple, ils sont envoyés dans des laboratoires spécialisés : "Il y a l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie à Pontoise, on fait aussi appel à des laboratoires privés à Bordeaux". Dans ce cas, c'est plus long : "La charge des labos est telle qu'ils ne sont pas analysés de suite, donc oui, on aura certaines réponses qui n'arriveront que dans quelques semaines, voire quelques mois".

Dans le cas des incendies de la Double, le parquet privilégie l'hypothèse d'une origine criminelle pour certains d'entre eux. Les gendarmes de la cellule d'identification criminelle travaillent de concert avec les enquêteurs de la brigade de recherche de Nontron, qui recueillent les témoignages, les vidéosurveillances et autres indices auprès de la population. Le travail est rendu particulièrement difficile avec la sécheresse : "Habituellement, il faut un système de mise à feu assez conséquent pour déclencher un incendie. Mais avec la météo de cet été, un simple briquet ou une allumette peut suffire à démarrer un feu. C'est là que ça devient compliqué de savoir si on a affaire à un incendiaire, ou si c'est un passant qui a jeté un mégot par maladresse".

Grâce à des lumières avec différentes longueurs d'ondes, les gendarmes révèlent les empreintes sur n'importe quel objet. © Radio France - M. B.

Les photos des empreintes sont faites avec une grande précision, dans une chambre noire. © Radio France - M. B.

Les photos sont d'une très grande précision pour analyser chaque empreinte en détail. © Radio France - M. B.

Depuis cette année, un gendarme de la cellule a été spécialement formé en "Recherche des causes et circonstances des incendies", une nouvelle cellule qui regroupe un gendarme technicien en identification criminelle, un sapeur-pompier et un forestier pour travailler sur les enquêtes sur les départs de feu. "On a déjà des réponses", sur l'origine de certains feux, lâche l'adjudant-chef, sans en dire plus.