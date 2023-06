EN IMAGES - Contrôle de gendarmerie de grande ampleur au péage de Virsac en Gironde

La vitesse, les stupéfiants, les téléphones… grande opération de gendarmerie ce mardi après-midi au niveau du péage de Virsac, sur l'autoroute A10 au nord-est de Bordeaux. En quelques semaine plusieurs accidents mortels ont endeuillé les routes de Gironde, pourtant le général Loïc Baras qui commande le Groupement départemental de la Gendarmerie de la Gironde est plutôt positif quant au bilan. On compte sur le département 13 morts, 20 blessés et 12 accidents de moins par rapport à l’année dernière à la même période. "Depuis le début de l'année c'est la deuxième opération d'ampleur qui mobilise tous les gendarmes de Nouvelle-Aquitaine explique le général, 600 militaires sont mobilisés et cinq équipes cynophiles sur l’opération régionale pour détecter les infractions routières les plus graves"

Un camping car arrêté pour être contrôlé ce mardi 13 juin © Radio France - Laëtitia Heuveline

Le général Baras présent au péage de Virsac ce mardi 13 juin © Radio France - Laëtitia Heuveline

Les gendarmes sont venus en nombre pour cette opération de contrôle en Gironde © Radio France - Laëtitia Heuveline