EN IMAGES | Dans le Poitou, plus d'un millier de soignants dans la rue pour sauver l'hôpital

Dans le Poitou aussi, les soignants sont descendus dans la rue : ils étaient environ un millier à Niort. A Poitiers, une cinquantaine de manifestants se sont rassemblés le matin sur le parvis de la Tour Jean Bernard au CHU de Poitiers avant de rejoindre leurs collègues de Laborit. Plus de 200 personnes unies pour la défense de l'hôpital et du service public. Derrière les chasubles fluo et sur les banderoles, partout le message était en substance le même : "il faut sauver l'hôpital public". En plein "Ségur de la santé", les syndicats réclament plus de moyens et plus de personnels. Ils exigent également une refonte totale du système de financement et de fonctionnement de l'hôpital.

Mobilisation devant le CHU de Poitiers © Radio France - Isabelle Rivière

Derrières les masques, des secrétaires administratifs, des infirmiers, ou des aides soignants qui, malgré le lourd épisode covid, trouvent encore la force de se rassembler. Sur leurs blouses blanches taguées on lit : "Bientraitance pour les patients et pour les personnels." ou encore "Ma sécu, j'y tiens !"

Masques sur le visage et blouses blanches taguées © Radio France - Isabelle Rivière

Sur les murets, les bancs, dans les buissons, des pancartes retranscrivent des paroles d'usagers comme Véronique, 41 ans, qui écrit en blanc sur fond noir "Bien se soigner ne devrait pas être une question de prix". D'autres patients et usagers ont laissé des messages sur les pancartes.

Les usagers qui ne sont pas présents ont laissé des messages sur des pancartes en soutien aux soignants © Radio France - Isabelle Rivière

Paroles d'usagers sur des pancartes devant le CHU de Poitiers © Radio France - Isabelle Rivière

Les patients du CHU de Poitiers eux aussi ont des messages à faire passer pendant ce Ségur de la santé © Radio France - Isabelle Rivière

Certains usagers veulent conserver un système de soins hospitaliers de qualité © Radio France - Isabelle Rivière

A Poitiers, la cinquantaine de manifestants du matin a ensuite rejoint les soignants de Laborit.

Rassemblement devant l'hôpital Laborit à Poitiers © Radio France - Marie-Amélie Thévenel

Ras le bol général mais peu de soignants grévistes

Si on est peu nombreux aujourd'hui, explique une manifestante, c'est parce que "les personnels ont beaucoup donné pendant la crise sanitaire, et que lorsqu'ils ont un jour de repos aujourd'hui, ils ne reviennent plus au CHU, pas même pour manifester. D'autant qu'on est souvent rappelé déjà pour des heures supp". Et un autre manifestant de préciser :

"Quand on est au travail dans les services, il est difficile de descendre pour manifester, ce qui explique qu'on soit peu nombreux aujourd'hui, mais quand on parle entre collègues, on sent que le ras le bol est général"