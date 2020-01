EN IMAGES - Dans les coulisses de l'une des meilleures galettes des rois de la Marne

Tinqueux, France

Cette galette est la deuxième meilleure de la Marne. Une distinction remportée en décembre dernier, lors d'un concours, par Nicolas Rouillon, boulanger-pâtissier à Tinqueux, près de Reims. Résultat à la caisse, deux fois plus de ventes et en cuisine, une préparation minutieuse. "On prépare la pâte feuilleté la veille, on prépare avec de la farine, de l'eau et du sel, on incorpore du beurre et puis on va plier la pâte sur elle-même cinq fois. Ensuite on va mettre le fourrage, à la crème d'amande en ce qui nous concerne, puis on referme, on dore, on met au four 30 minutes à 250 degrés", explique Nicolas Rouillon.

Mais où placer la fève pour éviter que le couteau tombe dessus ?

Avec une garniture à la crème d'amande, la galette est plus légère, ce qui permet de laisse notre ventre tranquille après les fêtes mais le plus important dans une galette : c'est la fève ! "Tous les ans, nous avons des clients qui achètent plusieurs galettes pour avoir un maximum de fèves. Cette année, elles sont à l'effigie de notre boulangerie. On la place sur le côté de la galette, surtout pas au milieu sinon c'est sur qu'on va tomber dessus", plaisante le boulanger.Depuis le 2 janvier, une centaine de galettes des rois sont réalisées chaque jour dans cette boulangerie marnaise.

La pâte est découpée en cinq tailles : 18, 22, 26, 30 ou 32cm de diamètre © Radio France - Stéphane Maggiolini

Les galettes sont dorées deux fois, avant et pendant la cuisson © Radio France - Stéphane Maggiolini