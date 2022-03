PHOTOS - De gros dégâts à Arnay-le-Duc après l'incendie d'une école privée de la commune

Le feu s'est déclaré très tôt vers 6h du matin, à Arnay-le-Duc, à l'école privée Jeanne d'Arc, située en plein centre ville de la commune. Une grande partie du toit a brulé et les dégâts sont importants. L'école accueille normalement 67 élèves dans ce bâtiment d'un étage.

Incendie à l'école Jeanne-d'Arc à Arnay-le-Duc © Radio France - Thomas Nougaillon

Gros dégâts à Arnay-le-Duc dans cette école privée ravagée par les flammes © Radio France - Thomas Nougaillon

Pas de blessé selon les pompiers

De nombreux pompiers venus d'Arnay mais aussi de Nolay et Saulieu sont intervenus très vite. Selon des témoins qui se sont confiés au journaliste de France Bleu Bourgogne, une explosion a été entendue très tôt ce matin, à l'heure où le chauffeur venait livrer les repas dans l'école. Par chance le chauffeur est sain et sauf et on compte aucun blessé.

Les dégâts sont importants

A la mi-journée les pompiers sont encore sur place, pour enlever les tuiles mais il n'y a plus de risque d'effondrement de la toiture, c'est ce qu'ils ont confirmé à France Bleu Bourgogne. Les dégâts sont tels qu'il parait peu probable selon nos informations, que les cours puissent reprendre d'ici la fin de l'année scolaire. Les familles des élèves envisagent d'organiser une collecte en ligne sur Facebook pour racheter tout le matériel qui a brulé