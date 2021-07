EN IMAGES - Découvrez le nouveau refuge de la SPA de Bergerac

La SPA de Bergerac a inauguré ce weekend son nouveau refuge, qui remplace les anciens locaux datant des années 1960 et situés juste à côté de l'abattoir. L'association l'a financé avec près d'un million d'euros de dons et de legs, et double ainsi sa capacité d'accueil.

L'entrepôt de tôles qui abritait l'ancien magasin Bricoloisir route de Sainte-Alvère a été repeint, rénové, et entièrement refait par un architecte. Il arbore désormais un grand sigle "SPA 24 Bergerac" à l'entrée, devant des baies vitrées qui donnent sur un grand bâtiment, avec un grand parking, une infirmerie dans la cour arrière et plusieurs rangées de box pour les animaux.

La façade de l'ancien Bricoloisir, entièrement rénovée, route de Sainte-Alvère à Bergerac. © Radio France - M. B.

Le nouveau refuge peut accueillir au maximum 80 chats et 80 chiens, le double de l'ancien. © Radio France - M.B.

Les anciens locaux étaient vétustes et juste à côté de l'abattoir

Le nouveau refuge de la SPA a ouvert au début du mois de juin. L'association l'attend depuis près de 10 ans. Et il n'a plus rien à voir avec les anciens locaux, pourtant situés à quelques centaines de mètres à peine. Trop petits, avec des murs vétustes datant des années 1960, ils avaient en plus l'inconvénient d'être situés juste à côté de l'abattoir : "On entendait les moutons gémir depuis les bureaux", assure la présidente de du refuge, Nicole Saint-Jean.

L'association a financé les travaux avec un million d'euros de dons et de legs, sans compter les dons en nature (et en croquettes) déposés sur le comptoir de l'entrée. © Radio France - M.B.

L'arrière du bâtiment compte une infirmerie, et trois blocs d'une vingtaine de box chacun pour la fourrière et les animaux à adopter. © Radio France - M.B.

Des box plus grands, une capacité d'accueil doublée

"Désormais, on n'entend plus les chiens aboyer quand quelqu'un arrive. Ils sont sereins", sourit Christopher, l'un des salariés de l'association. "Auparavant, ils étaient les uns sur les autres". Dans les nouveaux locaux, les chiens sont à un ou deux par box, dans des cages deux fois plus grandes que les anciennes. L'infirmerie a une salle séparée pour les consultations du vétérinaire, "avant, ça se faisait sur une table dans les bureaux".

Les box sont plus grands, et il y a plus de place : 80 pour les chiens, le double de l'ancienne capacité. © Radio France - M.B.

Le nouveau refuge peut accueillir 80 chiens et 80 chats, contre 35 de chaque dans les anciens locaux. La fourrière est également agrandie, pour convenir à la zone couverte par la SPA de Bergerac : près de 200 communes, dont certaines situées en Gironde, se tournent vers elle pour confier les animaux récupérés sur leur territoire.

Le refuge est ouvert de 13h30 à 17h30 en semaine et le samedi, de 14h à 17h le dimanche.