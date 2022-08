EN IMAGES - Dernier hommage au chef des pompiers de Saint-Lyphard

Avant de se rendre sur les lieux de l'incendie qui a ravagé 700 hectares entre la Lozère et l'Aveyron, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a présidé ce mercredi matin l'hommage au commandant Pascal Allaire, à Guérande. Le chef des pompiers de Saint-Lyphard est mort après avoir fait un malaise cardiaque lors d'une intervention pour éteindre un incendie, le week end dernier.

Sapeur-pompier volontaire depuis 34 ans

Cet hommage s'est déroulé dans une relative intimité, comme le souhaitaient les proches de Pascal Allaire. Ni la presse, ni le grand public n'étaient conviés. Étaient présents le ministre de l'Intérieur donc, la secrétaire d'État à la jeunesse et à l'engagement, la Nantaise Sarah El Haïry, le président du Conseil départemental de Loire-Atlantique (dont dépend le Service départemental d'incendie et de secours), Michel Ménard, le préfet de Loire-Atlantique, Didier Martin, la famille et les amis de Pascal Allaire mais aussi de nombreux pompiers.

Après cette cérémonie à Guérande, où Pascal Allaire a travaillé pendant 25 ans, au sein des services techniques, ses obsèques sont célébrées ce mercredi après-midi à Saint-Lyphard.