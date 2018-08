Le Pont-de-Beauvoisin, France

Près de 550 personnes ont participé lundi après-midi, dès 15 heures, et pendant trois quarts d'heure, à une marche blanche en hommage à Maëlys, la fillette âgée de neuf ans, disparue il y a un an jour pour jour sur cette même commune, en pleine nuit lors d'une fête de mariage. La marche qui s'est tenue dans la retenue et en silence, s'est déroulée du parking du lycée Pravaz jusqu'à la salle des fêtes où Maëlys a été enlevée, dans la nuit du 26 au 27 août 2017, par Nordahl Lelandais.

Un totem en hommage à Maëlys © Radio France - Véronique Pueyo

Les parents de Maëlys, et sa grande sur Colleene, étaient en tête de la marche blanche © Radio France - Véronique Pueyo

Les proches de Maëlys et d'autres familles de disparus

Dans le cortège, figuraient en tête les parents de Maëlys, Jennifer Clayet-Marrel et Joachim de Araujo, ainsi que Colleene, sa grande sœur. À leurs côtés, les familles de plusieurs disparus étaient également présentes : Dalila Boutvillain, sœur de Malik Boutvillain, disparu à Échirolles, près de Grenoble ; Adeline Morin, sœur de Jean-Christophe Morin, l'un des deux disparus du Fort de Tamié (Savoie).

La marche blanche en hommage à Maëlys a débuté à Pont-de-Beauvoisin, en Isère pic.twitter.com/pf4y7mYpef — BFMTV (@BFMTV) August 27, 2018

Des anonymes venus soutenir la famille

Près de 800 personnes s'étaient inscrites sur l'événement sur la page Facebook de cette marche. Derrière cette mobilisation, l'émotion était toujours palpable dans le cortège qui a réunis de nombreux anonymes venus témoigner lundi de leur soutien à la famille de Maëlys. À ses obsèques le 8 juin, près de 800 personnes s’étaient également massées à La Tour-du-Pin dans et à l'extérieur de l’église de Notre-Dame de l’Assomption.

Hommage à Maëlys: des ballons blancs ont été lâchés au cours de la marche en mémoire de la petite fille pic.twitter.com/hHCBHXyCRa — BFMTV (@BFMTV) August 27, 2018

Un lâcher de ballons blancs

Avant la marche, la famille de Maëlys avait appelé à gonfler des ballons blancs pour un lâcher devant la salle des fêtes. Srur ces ballons, on y trouvait le prénom de la fillette disparue. Il avait été également sur le bitume, là où la marche blanche s'est déroulée. Tout le cortège a avancé vers la salle des fêtes derrière une banderole "Pris en otage, vérité pour Maëlys".

Le lâcher de ballons au terme de la marche blanche © Radio France - Véronique Pueyo

Les parents de Maëlys demandent la vérité

Au terme de la marche blanche vers 15h45, les parents de Maëlys ont remercié "tous ceux qui sont venus, (...) le combat continue". La mère de la fillette a également insister sur les questions qui restent sans réponse après la mort de sa fille, le silence de Nordahl Lelandais. "On souffre d'une façon insupportable, on veut qu'il parle, qu'il dise la vérité". "Maëlys a été jetée comme un déchet, on veut qu'il paye ce qu'il a fait". "Le combat continue, on sera là jusqu'au bout pour notre petite fille".

"Depuis tout ce temps, on n'a pas pu récupérer notre fille, on était dans l'attente. (...) Maëlys a été jetée dans la nature comme un déchet." — Jennifer Clayet-Marrel, mère de Maëlys

"Le combat continue" pour les parents de Maëlys, qui se sont exprimés après la marche blanche pic.twitter.com/cqWlDwT3NL — BFMTV (@BFMTV) August 27, 2018

"Sois en certaine MAËLYS, justice te sera rendue, et ce monstre ne fera plus jamais souffrir personne et j'espère qu'il restera en prison jusqu'à la fin de ses jours." — Jennifer Clayet-Marrel, mère de Maëlys

Des fleurs blanches déposées en hommage à Maëlys © Radio France - Véronique Pueyo