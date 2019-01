EN IMAGES - Des femmes "gilets jaunes" manifestent partout en France pour revendiquer "un avenir meilleur"

Des centaines de femmes "gilets jaunes" se sont rassemblées dimanche dans plusieurs villes en France afin de donner une image pacifique du mouvement au lendemain d'une mobilisation nationale marquée par de nouvelles violences. Bonnet phrygien sur la tête, ballon jaune à la main, des femmes ont chanté la Marseillaise sur les marches de l'Opéra Bastille à Paris. Elles ont encerclé la place, perturbant la circulation, avant de manifester dans les rues de la capitale.

Le défilé des femmes #GiletsJaunes dans les rues de Saint-Nazaire ce midi. pic.twitter.com/QzHGtO0lVS — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) January 6, 2019

"Cette manifestation n'est pas féministe mais destinée à donner une image inédite au mouvement" — Karen, infirmière, "gilet jaune"

"En faisant cette première manifestation de femmes, on voulait avoir un autre canal de communication que la violence, car tout ce qui émerge du mouvement dans les médias ce sont les actes de violence et on oublie le fond du problème", a déclaré Karen, une infirmière de 42 ans venue de Marseille, une des fondatrices du groupe Facebook "Femmes gilets jaunes". "Cette manifestation n'est pas féministe mais destinée à donner une image inédite au mouvement."

Des rassemblements à Paris et en régions

A Toulouse (Haute-Garonne), environ 300 femmes ont manifesté dimanche matin, selon les chiffres de la préfecture. Le rassemblement s'est déroulé dans le calme. "Macron t'es foutu, les gonzesses sont dans la rue !" Les slogans ont fusé, vers 11 heures sur la place Arnaud-Bernard où des centaines de femmes (et d'hommes) s'étaient réunis entamer une déambulation dans les rues de la ville rose. "Précarisées, discriminées, révoltées, Femmes en première ligne", avaient-elles écrit sur une grande banderole noire en tête de cortège.

A Paris, elles étaient près de 200 femmes "gilets jaunes" rassemblées dimanche matin place de la Bastille. Le défilé a duré quatre heures dans les rues de la capitale (voir images ci-dessous).

Une trentaine de femmes et hommes sont rassemblés place des Lices pour une marche contre les violences envers les gilets jaunes.

Direction le Parlement puis la place de la Mairie. pic.twitter.com/2LhQpeE8Wk — FB Armorique (@bleuarmorique) January 6, 2019

Des dizaines de femmes #GiletsJaunes sont rassemblées place Arnaud Bernard à Toulouse. pic.twitter.com/6sYaAbxBtp — France Bleu Occitanie (@BleuOccitanie) January 6, 2019

À Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), une quarantaine de femmes "gilets jaunes"ont manifesté dans le calme dimanche matin. Une porte-parole a expliqué que "les femmes ont les mêmes difficultés que les hommes, et parfois un peu plus, notamment quand nous sommes seules avec des enfants". Parties de l'hôtel de ville, elles se sont rendues aux halles où se tient le marché dominical, dans une ambiance festive et musicale. Les slogans étaient les mêmes : "Macron, démission !" ou "Nous sommes des femmes précaires, des femmes en colère".

À Montélimar (Drôme), des dizaines de "gilets jaunes", hommes et femmes, ont manifesté sur les allées provençales.

À Tours (Indre-et-Loire), une centaine "gilets jaunes" se sont rassemblés pour cette mobilisation dédiée aux femmes du mouvement.. "Plus de meufs, moins de keufs", pouvait-on lire sur l'une des banderoles en tête de cortège.

Une petite centaine de #GiletsJaunes à #Tours pour la journée de mobilisation dédiée aux femmes du mouvement. pic.twitter.com/xvixTkyLWx — France Bleu Touraine (@FBTouraine) January 6, 2019

Manifestation de gilets jaunes sur les Allées Provençales à #Montélimar#Drôme Rassemblement de "femmes gilets jaunes" mais beaucoup d'hommes aussi dans le cortège pic.twitter.com/7aynf7uxIL — France Bleu Drôme Ardèche (@francebleuDA) January 6, 2019

Près de 80 gilets jaunes ont envahi la gare de Rennes. Le tracé de la marche est totalement improvisée pic.twitter.com/e7fjM9DX1s — FB Armorique (@bleuarmorique) January 6, 2019

Les femmes gilets jaunes se dirigent maintenant vers la préfecture de Besançon pic.twitter.com/IdH8iICknN — France Bleu Besançon (@bleubesancon) January 6, 2019

À Besançon (Doubs), une soixantaine de femmes "gilets jaunes" et quelques hommes se sont rassemblés place de la Révolution et ont marché vers la préfecture.

A La Rochelle (Charente-Maritime), une "marche des femmes" a eu lieu sur le pont de l'île de Ré pour dénoncer la précarité qui touche particulièrement les femmes.

À Rennes (Ille-et-Vilaine), une trentaine de femmes et d'hommes étaient rassemblés pour une marche contre les violences envers les "gilets jaunes" qui s'est terminée sur la place de la mairie

Quatre heures de défilé dans Paris

Les femmes #Giletsjaunes marchent toujours dans #Paris, elles remontent les grands boulevards direction #Opera, plusieurs 100nes de personnes dans le cortège pic.twitter.com/p9K9efIGQy — France Bleu Paris (@francebleuparis) January 6, 2019

Un attroupement se forme rue Meslay près de #Republique, les CRS empêchent les manifestants de passer, les esprits s'échauffent. Les femmes #giletsjaunes manifestent depuis 11h ce matin dans la capitale pic.twitter.com/ct1v7p0A7R — France Bleu Paris (@francebleuparis) January 6, 2019

Le cortège des femmes #Giletsjaunes arrive à #Republique. Dans la foule, des femmes de tous âges, des déguisements de Marianne, des pancartes "je suis ta femme", et des slogans "ça vous concerne tous" pic.twitter.com/YeaayZeAYn — France Bleu Paris (@francebleuparis) January 6, 2019

Une minute de silence au milieu de la chaussée en hommage aux victimes du mouvement #giletsjaunes. Plusieurs centaines de femmes mobilisées dans la rue ce matin à Paris pic.twitter.com/rNVzed5QNK — France Bleu Paris (@francebleuparis) January 6, 2019

De plus en plus de monde place de la #Bastille à #Paris pour la mobilisation des femmes #giletsjaunes. Les manifestantes qui portent des pancartes "je suis ta sœur", "je suis ta collègue", "je suis ta mère" font face aux CRS, elles vont faire une minute de silence pic.twitter.com/CfXA5YKBHy — Julie_Szmul (@Julie_Szmul) January 6, 2019

Les femmes #giletsjaunes quittent la place de la #Bastille direction #Republique. Des Parisiennes aux fenêtres et des automobilistes leur crient leur soutien #Parispic.twitter.com/Ohbmz8OZz0 — France Bleu Paris (@francebleuparis) January 6, 2019