EN IMAGES - Des inondations liées aux orages en Dordogne, une centaine d'interventions des pompiers

Les pompiers ont effectué 116 interventions dans la soirée de mercredi dans une quinzaine de communes de Dordogne et particulièrement à Sarlat, pour des inondations, et des chutes d'arbres sur les routes.200 à 300 personnes ont été privées d'électricité.

Les pompiers de la Dordogne ont eu du travail avec les fortes pluies liées aux orages mercredi soir en Dordogne. En tout, 116 interventions étaient recensées en fin de nuit dans le département sur une quinzaine de communes, à Sarlat, Bergerac, Saint-Astier, Périgueux, Montignac, Belvès, Marsac-sur-L'Isle, Neuvic, Saint-Cyprien, au Bugue, à Domme, Mussidan, Terrasson, Villefranche-du-Périgord ou encore Vergt. Selon les pompiers, personne n'a été blessé.

Des inondations de bâtiments, deux accidents sur l'A89

Les secours ont mis en sécurité une personne à mobilité réduite piégée par la montée des eaux au rez-de-chaussée de son habitation, et la rupture d'une ligne moyenne tension a provoqué une coupure de courant pour 200 à 300 foyers dans la soirée. Les pompiers sont surtout intervenus pour des inondations de bâtiments, et pour des chutes d'arbres sur les routes. Sur l'autoroute A89, les gendarmes sont intervenus pour deux accidents provoqués par de l'aquaplanning à hauteur de Mussidan. Personne n'a été blessé.

Un ciel magnifique photographié par les Périgourdins

A Sarlat, l'office de tourisme et le cinéma Rex ont été inondés. Deux chênes sont tombés devant l'école des Chênes Verts et des caves de maisons ont été également été inondées. Ailleurs, vous avez été nombreux à nous envoyer vos photos de Mamatus, ces nuages cotoneux dans le ciel de la Dordogne après le passage de l'orage, et du ciel coloré d'orange et de rose à la tombée du jour.

