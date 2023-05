EN IMAGES - Des lycéens filment une audience au tribunal de Poitiers pour sensibiliser à la sécurité routière

A la barre, un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années. Il est jugé pour homicide involontaire. Lors d'un accident de la route, dans le nord de la Vienne, il était au volant d'une voiture qui a fait plusieurs tonneaux, sur la route du retour d'un pique-nique arrosé. A l'arrière, un passager, sans ceinture, n'a pas survécu. L'audience est fictive, mais les faits sur lesquels sont elle est basée, sont réels. Après plus de cinq mois de travail, une quarantaine d'élèves du lycée Guy Chauvet de Loudun ont filmé cette audience, mardi 16 mai, au tribunal de Poitiers.

Aidés par des policiers, des pompiers, des avocats...

"C'est un peu compliqué quand même parce que je suis quelqu'un qui a perdu ses jambes mais, moi, je les ai toujours, explique Lilou, 17 ans, qui interprète le rôle d'une victime dans un fauteuil roulant. Il faut être dans l'émotion et en même temps, je n'avais pas envie de montrer un personnage qui fait pitié." Pour comprendre les circonstances d'un accident de la route, les lycéens ont échangé avec des policiers et des sapeurs-pompiers.

Faël'hanne, qui avait déjà fait du théâtre, enfile sa robe d'avocat pour plaider pour les parties civiles. © Radio France - Maxime Glorieux

Les élèves, dont la majeure partie étudie en spécialité cinéma, ont également rencontré des magistrats et des avocats. "Ce sont même eux qui ont corrigé notre texte sur ce qui n'était pas professionnel, pour qu'on puisse vraiment entrer dans le rôle", se souvient Faël'hanne, qui a enfilé sa robe d'avocat pour défendre les parties civiles. Le lycéen se souvient des témoignages de victimes d'accidents de la route et de leurs proches. "Ces témoignages m'ont fait pleurer parce que certains étaient vraiment touchants."

"Des jeunes qui parlent à des jeunes"

Yann Méheux-Driano, intervenant départemental de la sécurité routière, a rencontré les lycéens pendant les préparatifs. Il a lui-même perdu son épouse et ses deux fils dans un accident en 1993. "C'est assez étonnant ce qu'ils peuvent poser comme question. Ils ont la notion de reconstruction. Le dialogue se fait très vite !, explique Yann Méheux-Driano. Ils posent des questions qu'on n'oserait pas poser à d'autres adultes sur les conséquences d'un accident, sur les incapacités d'un infirme. Un jeune m'a demandé si j’avais retrouvé l'amour ! C'est spontané, et je pense que dans ces moments-là, on a gagné, le message est passé."

Yann Méheux-Driano, intervenant départemental de la sécurité routière. © Radio France - Maxime Glorieux

"Il y a un vrai travail de fond de la part de jeunes, qui parlent à des jeunes. Le message passe beaucoup mieux !", résume Yann Méheux-Driano. Le résultat, sous forme de film, sera diffusé à la fin du mois de juin dans un cinéma de Loudun. Des dizaines de DVD seront ensuite envoyés à la rentrée dans des lycées partout en France pour pouvoir sensibiliser d'autres élèves à la sécurité routière. Une première édition, datant de 2007 et réalisée dans les Deux-Sèvres, devait être mise à jour, notamment avec de nouvelles problématiques comme le téléphone au volant. Une reconstitution de l'accident est en cours de réflexion.