EN IMAGES - Des odeurs putrides autour d'une décharge de Brive, l'exploitant prend des mesures

Des odeurs nauséabondes, à Brive, se font sentir à l'ouest de la ville du côté de la décharge de Perbousie. Les riverains se plaignent d'odeurs extrêmement fortes depuis le début du mois de janvier à peu près. Il faut dire que des ordures ménagères y ont été enfouies le temps de quatre semaines après une panne survenue à l'incinérateur Saint-Pantaléon-de-Larche mi décembre. Les effets ont été quasi immédiats et l'exploitant du site, Paprec, a pris le problème à bras le corps.

1. Des odeurs difficiles à supporter

Non, il n'y a pas que de la joie comme le chante Charles Trenet, dans le chemin du même nom où vivent la plupart des riverains concernés par ces odeurs. " Il y a des périodes où c'est plus marqué que d'autres " explique Patrice, qui vit lui quelques centaines de mètres plus loin au hameau de Panoir. " Il y a une odeur de gaz, assez spécifique, et pas très agréable ". Les odeurs ont été aussi plus globalement senties dans la vaste zone commerciale à l'Ouest de Brive.

2. Des ordures ménagères stockées ici pendant quatre semaines après un accident

Et pour cause, des ordures ménagères ont été amenées entre mi-décembre et début janvier car la cheminée de l'incinérateur de Saint-Pantaléon-de-Larche avait été couchée par le vent et l'équipement immédiatement arrêté. Le Syttom 19, qui gère le traitement des ordures, se défend d'être responsable. " Nous disposons d'un arrêté préfectoral " justifie le président, Marc Chatel, " il prévoit que, lorsqu'on arrête l'usine pour entretien ou pour un accident comme cela a été le cas, les ordures doivent aller à la décharge de Perbousie ".

L'entrée de la décharge de Perbousie sur les hauteurs de Brive © Radio France - Nicolas Blanzat

3. Le site ne reçoit pas d'ordures ménagères habituellement

Reste que les odeurs sont omniprésentes. " Il y a d'abord une odeur de biogaz qui peut faire penser à un oeuf pourri " précise Vincent Tillol, responsable d'exploitation de Paprec qui gère la décharge de Perbousie, " et maintenant on passe plutôt à une odeur de poubelle à la suite des travaux engagés ". Des odeurs de cette nature ne sont pas fréquentes ici car le site ne stocke habituellement que du déchet ultime ou de déchet industriel banal. " Ce sont toutes les matières qui ne sont pas recyclables, ou pour lesquelles il n'existe pas de filière de recyclage aujourd'hui ".

4. Tranchées, forages, terre et bâches

Mais l'ajout d'ordures ménagères et les fortes pluies constituent un cocktail pestilentiel. " Cela a accéléré la fermentation et cela relève d'un caractère exceptionnel " continue Ignacio Arroyo, directeur de Paprec Sud-Ouest, qui a engagé des travaux dans la foulée. Des forages et des tranchées de captage ont été réalisés, " on pose des drains qui seront reliés au circuit existant. Cela sera terminé en fin de semaine ". Une dépression sera ensuite faite afin de capter les émanations de gaz qui servira à produire de l'électricité... et limiter franchement les nuisances olfactives. Une couche de 20 centimètres de terre a aussi été répartie sur la surface des déchets concernés avec déjà quelques effets.

Des tranchées sont creusées et des drains posés (en bas à droite) pour capter les émanations de gaz dues à la fermentation des déchets © Radio France - Nicolas Blanzat

5. Echanges constants avec les riverains

Ignacio Arroyo tient à rassurer les riverains. " Ces gaz ne sont pas dangereux pour la santé même s'ils sont désagréables à respirer ". Il précise qu'une adresse mail est à disposition des habitants (perbousie@paprec.com) pour recevoir leurs remarques en lien avec l'évolution de la situation. " Nous avons des échanges réguliers avec certains d'entre eux, nous les avons invités sur le site pour qu'ils comprennent et qu'ils voient ce qu'on fait ".

6. Quel avenir pour la décharge ?

Plus globalement, c'est l'avenir du site qui est en question. L'arrêté préfectoral est valide jusqu'au 31 décembre 2028. " La ville envisage sa prochaine fermeture " indique le maire sortant, Frédéric Soulier, candidat à sa réélection. Mais Ignacio Arroyo indique à France Bleu Limousin qu'il n'a eu aucun échange à ce sujet avec la municipalité.