EN IMAGES - Des panneaux criblés de balles à Thauron en Creuse

Rien n'aurait laisser penser qu'une telle histoire aurait pu se passer à Thauron, 175 habitants, près de Bourganeuf dans le département de la Creuse. Thauron, c'est une mairie, une église, une école et des habitations dispersées sur les plus de 2.000 hectares de terrain communal. Pourtant, ce mardi, une dizaine de panneaux de signalisation ont été découverts criblés d'impacts de balles.

La nouvelle a vite fait le tour. Laura, combinaison blanche de chantier, vient d'acheter une maison à rénover à Thauron avec son compagnon. Le couple vient d'Essonne et ne s'attendait pas à ça en Creuse. "C'est vrai que c'est assez étonnant. On s'était dit qu'il n'y aurait d'histoire aussi folle comme ça ici", raconte Laura. "On va faire attention et regarder ce qu'il se passe, regarder les panneaux maintenant", poursuit-elle.

Ce panneau, près du Thaurion, a déjà été dégradé, arraché par le passé. © Radio France - Bastien Thomas

Regarder les panneaux, c'est la mission que s'est confiée maintenant Monique Caillaud, la maire de Thauron. "Voilà, je regarde absolument tout", ironise-t-elle, inquiète tout de même de la situation. Parce que ce sont des panneaux à changer. Et donc des factures imprévues à payer. "Des panneaux comme ça, ça nous revient entre 300 et 400 euros", précise l'élue.

Thauron est un village très calme. - Monique Caillaud, maire de Thauron

La petite commune creusoise peut au moins compter sur une aide du département pour payer les réparations. Mais cela ne suffit pas si cela se reproduit. "Le département distribue une partie de toutes les amendes de police et de gendarmerie aux communes. Cela sert notamment à remplacer les panneaux de signalisation", explique encore Monique Caillaud.

Chaque panneau endommagé à changer coûte entre 300 et 400 euros à la collectivité. © Radio France - Bastien Thomas

"Ça n'aide pas à l'image quand on arrive sur Thauron, que l'on ne connait pas la commune", dit encore Monique Caillaud. "On ne comprend pas ces incivilités". La gendarmerie de Bourganeuf a été avisée par la mairie de Thauron qui n'a pas souhaité porter plainte. Des rondes seront effectuées dans les jour à venir sur la commune.

L'un des panneaux a été perforés face à la puissance des tirs. © Radio France - Bastien Thomas

Les poteaux de certains panneaux ont aussi été démontés. © Radio France - Bastien Thomas

Les impacts sont visibles sur ce panneau. © Radio France - Bastien Thomas

Des vitres cassées à Royère-de-Vassivière

Des actes d'incivilités et de vandalisme ont aussi été notés du côté de Royère-de-Vassivière. La mairie parle de six vitres brisées à la salle polyvalente de la commune. "Si cela devait se renouveler, la mairie se verrait contrainte de prendre des mesures", peut-on lire sur sa page Facebook.