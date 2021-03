EN IMAGES - Des vestiges romains découverts sur le site de l'Hôtel-Dieu à Clermont-Ferrand

Une nouvelle page de l'histoire de la capitale auvergnate est entrain de s'écrire. Le chantier archéologique de l'Hôtel-Dieu à Clermont-Ferrand a débuté en novembre dernier. Ces fouilles interviennent dans le cadre de l'installation de la future bibliothèque métropolitaine en lieu et place de l'ancien centre hospitalier datant des années 1770.

Vue aérienne du chantier de fouilles archéologiques sur le site de l'Hôtel Dieu, à Clermont-Ferrand. - © Clermont Métropole

Sur le terrain, les archéologues d'Archeodunum - un des plus importants acteurs du domaine en France - ont déjà fait la découverte de vestiges gréco-romains datant du IIème siècle avant J.-C..

Chaussée, artère piétonne, portiques, installations hydrauliques et objets divers... Les éléments identifiés lors des premières fouilles permettent de dessiner les contours d'un quartier artisanal et commerçant de la ville antique d'Augustonemetum. Visite du chantier en images et en sons.

Vue générale de la fouille. - © Clermont Métropole

Les fouilles ont débuté en novembre dernier et s'étalent sur 10 mois. Cela représente plus de 2 000 journées de travail pour les archéologues.

La première rue d'Augustonemetum. - © Clermont Métropole

Conformément à la tradition gréco-romaine, le quartier artisanal et commerçant antique est construit sous forme de rectangle allongé. La superficie totale de la zone de fouille s'étend sur 5 000 m2.

Fouille en cours sur le futur "Jardin de lecture" de la bibliothèque métropolitaine de Clermont-Ferrand. - © Clermont Métropole

Au total, une vingtaine d'archéologues interviennent sur le chantier de l'Hôtel-Dieu. Outre les vestiges du quartier antique, quelques objets ont été trouvés. Parmi eux, des clous, un manche de pilon à mortier en terre cuite et ce "Petit barbu", une décoration de vase en tête de Zeus.

L'un des rares objets trouvés sur le chantier de l'Hôtel Dieu. - © Clermont Métropole

Le chantier de la bibliothèque métropolitaine est financé par la métropole, la région le département et l'Etat. Des travaux qui représentent une somme de 61,7 millions d'euros, dont 3,11 sont destinés à financer les fouilles archéologiques.

