Dordogne : un camion perd des centaines de boites de thon sur la chaussée, des passants les ramassent

Un semi-remorque a perdu son chargement de boites de thon sur la chaussée de la route départementale 933, ce lundi matin vers onze heures et demi, à hauteur de Mescoules, au lieu-dit Le Pilot. Selon le maire de la commune, la bâche du camion a été éventrée et des centaines de boites de thon se sont déversées sur la chaussée.

Des centaines de boites de thon sur la chaussée

Les gendarmes se sont rendus sur place pour réguler faire passer les automobilistes sur une seule voie. Selon un riverain, des boites écrasées par les voitures ont répandu du thon partout sur la chaussée. La circulation a été ralentie, mais était tout de même possible en fin de matinée.

Des automobilistes sont venus donner un coup de main pour déblayer... et emporter les boites de thon pour certains. - M. B.

"Cinq, six personnes avec des brouettes, et leur camionnette, sont venues ramasser les boites de thon. Ils ont dit que c'était pour les donner à la banque alimentaire, mais je ne sais pas si c'est vrai. Je pense que la cargaison entière va être ramassée par des gens qui profitent de l'occasion", raconte Marc, un habitant du hameau, descendu voir ce qu'il se passait : "Moi je n'en ai pas pris, depuis que je sais qu'il y a plein de plastique dans les thons je n'en mange plus!"