EN IMAGES. Drogue : descente de police dans les caves à Saint-Nazaire

La Brigade anti-criminalité d'abord. Les agents en civil pénètrent dans l'immeuble, descendent directement dans les couloirs qui mènent aux caves et interpellent en flagrant délit un jeune dealer. "Le charbonneur du jour, autrement dit une petite main" assure le commandant Laurent Hamel du commissariat de Saint-Nazaire. Le jeune délinquant va essayer de se débarrasser d'un sachet. Il y a plusieurs grammes de produits stupéfiants que les policiers vont ensuite retrouver par terre dans une des nombreuses caves quelques minutes plus tard.

"La meilleure cocaïne du coin"

Le 45 route des Fréchets, quartier de la Trébale à Saint-Nazaire un point de deal bien connu, "réputé pour avoir l'une des meilleures cocaïnes" précise le chef de l'unité voie publique au commissariat de Saint-Nazaire, Laurent Hamel. © Radio France - Hélène Roussel

Les policiers en tenue suivent quelques secondes plus tard. Ils vont alors inspecter les caves, avec le chien renifleur de stupéfiants et aussi sécuriser le secteur.

La fouille dans cette enfilade de caves. "C'est là que les dealers procèdent au conditionnement du produit, à mettre la drogue dans les sachets" explique une officier © Radio France - Hélène Roussel

"Il faut faire très vite car une interpellation dans ces quartiers, ça peut rapidement tourner à l'émeute. Les renforts nantais nous permettent d'agir plus sereinement" explique le commandant François Jacques du commissariat nazairien. La compagnie départementale d'intervention notamment est sur place.

Boîtes aux lettres détruites, portes défoncées, ici les caves ont été abandonnées aux dealers et le sol est jonché de détritus, mégots de cigarettes, bouteilles en verre. © Radio France - Hélène Roussel

Dans le hall, avant de descendre les escaliers pour rejoindre les caves, le prix du "shit" et de la "beuh" est même affiché © Radio France - Hélène Roussel

Les ouvriers, même le facteur subissent menaces et pressions

Il s'agit en fait de trois immeubles communicants en cours de réhabilitation, beaucoup d'appartements ne sont plus habités, mais pas tous et les travaux prennent du retard. "Les ouvriers subissent des pressions, des menaces, c'est pour ça aussi que la vidéosurveillance n'est pas encore installée ici", confesse l'adjoint à la tranquillité publique à la mairie de Saint-Nazaire, Jean-Luc Sécher. D'où l'importance, dit-il encore, de ces opérations policières. "Il faudrait pouvoir les multiplier car le trafic prend de l'ampleur, et notamment le trafic de cocaïne, beaucoup plus lucratif que le cannabis. On se doute bien que les kilos encore saisis sur le port de Montoir cette semaine terminent bien quelque part. Une partie ici, c'est sûr!"

28 policiers dont une équipe de Nantes et une équipe cynophile en opération ce mercredi quartier de la Trébale à Saint-Nazaire © Radio France - Hélène Roussel

"Montrer qu'il n'y a pas de zone de non-droit"

Pour autant, personne n'est dupe. Ni les habitants croisés au centre commercial juste en face, ni les policiers, ni les élus. Tous le savent. Ce n'est pas une descente de police qui va anéantir un réseau de trafiquants, "mais ça a le mérite de désorganiser au moins quelques heures le train-train des dealers, et de montrer qu'on est là, qu'il n'y a pas de zone de non-droit à Saint-Nazaire". Le jeune dealer a été emmené au poste, les policiers nazairiens et nantais repartent direction Méan-Penhoët, un autre quartier sensible de la ville.

