EN IMAGES - En Creuse, les travaux se terminent pour l'église de Naillat

C'est un édifice religieux très particulier en Creuse, le seul du département à posséder un clocher tors, avec une flèche en spirale qui donne une impression de rotation permanente. Il s'agit de l'église de Naillat. Après trois ans de travaux et de rénovation, elle s'apprête à rouvrir au public à la fin juillet.

Le fameux clocher tors de Naillat. - Mairie de Naillat

Trois ans de travaux

La réouverture de l'église de Naillat, c'est un événement dans cette commune de plus de 600 habitants. "On y est attachés, c'est en quelque sorte notre symbole", résume le maire, Laurent Tardy. Et le bâtiment, construit au 13ème siècle, nécessitait quelques aménagements. "Il est vrai que cela devenait vétuste par endroits. Tout a été refait. On a des photos où l'on voyait des poutres très usées, on pouvait passer le bras ou la jambe à l'intérieur".

Désormais, toute la charpente du clocher est refaite. Même chose pour les fresques présentes dans la nef et dans le chœur de l'église, en partie effacées et reproduites par des artisans à l'aide des techniques d'époque. Les deux grandes cloches de l'église, autrefois installées sur de grandes poutres, sont maintenant installées sur un beffroi flambant neuf.

Réouverture prévue fin juillet

Les travaux de l'église de Naillat avaient été suspendus en plein milieu de l'été 2021, le temps d'organiser un concert à l'intérieur. Cette fois, l'édifice pourra rouvrir pour de bon et accueillir du public en grand nombre. Un concert est en effet prévu fin août. L'église de Naillat abritera aussi une exposition, "le patrimoine de nos campagnes" pour trois semaines, du 9 au 23 août.