EN IMAGES - Entre 850 et 2.000 personnes manifestent contre les violences policières à Grenoble

Entre 850 et près de 2.000 ont manifesté à Grenoble contre les violences policières et le racisme systémique.

Ca faisait plusieurs semaines qu'une centaine d'associations, de partis et de syndicats se préparait pour le 23 septembre. Entre 850 personnes, selon la police, et près de 2.000 personnes, selon les syndicats, ont manifesté contre les violences policières et le racisme systémique, ce samedi, à Grenoble. En tête de cortège, ce sont trois associations qui ne devaient pas participer qui ont mené la manifestation : le collectif des femmes musulmanes de Grenoble, les féministes racisées anti-patriarcat (FRAP) et le FUIQP de Grenoble. Ces trois associations voulaient organiser un rassemblement en marge de la manifestation, finalement interdit par la préfecture de l'Isère , ce vendredi.

Le cortège est passé à proximité de la cathédrale Notre-Dame. © Radio France - Cédric Hermel

La police attendait entre 400 et 600 personnes au départ de la manifestation, place Victor-Hugo. © Radio France - Cédric Hermel