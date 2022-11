EN IMAGES : Entrez au coeur de la vétuste maison d'arrêt de La Talaudière

La vétusté du bâtiment saute aux yeux. En 54 ans d'existence, rien à changé, pas même les escaliers en bois. "Si il y a un incendie, on meurt tous !" lâche la première surveillante. Ici, tout semble rafistolé, à coup de scotch sur les pare-feu ou encore avec cette pompe dans le bureau des surveillants : "Il faut la brancher quand il pleut, mais la débrancher quand il ne pleut pas sinon elle grille. Là on a oublié de la brancher, il a plu et du coup on est inondé". Un bureau inutilisable, qui oblige les agents à descendre plusieurs étages pour travailler sur des ordinateurs au sec.

Dans le bâtiment A les traces d'humidité sont partout et d'autant plus depuis la tempête du 17 août qui a fait s'envoler une partie du toit . Les travaux n'ont pas encore eu lieu. "Un jour, le plafond était tellement gorgé d'eau qu'un morceau est tombé dans la coursive, explique une surveillante, j'étais là avec les détenus, on était obligé de passer à côté comme on pouvait".

De la rouille, de l'humidité et des détritus

Dans l'une des cellules du quartier disciplinaire, le constat est effarant pour Andrée Taurinya, députée LFI de la Loire, venue visiter la maison d'arrêt ce mardi 1er novembre : "Les toilettes sont totalement rouillées, on ne peut plus les laver, les murs et le sol sont sales, il y a 10cm d'épaisseur de déchets devant la fenêtre et elle ne se ferme plus donc je n'ose pas imaginer la température quand il fera froid dehors", soupire-t-elle.

Des travaux en cours dans le bâtiment B

Depuis quelques mois, des travaux ont commencé, mais dans un premier temps dans le bâtiment B, construit dans les années 90. Des douches sont installées dans les cellules des détenus. "Ce sont des tests, notamment pour voir si l'écoulement se fait bien et si ça peut supporter des douches partout. Comme le bâtiment A est vieux, il faut faire attention au poids des douches aussi et puis on ne peut pas faire passer les câbles dans les murs, trop fragiles, donc il faudra utiliser des goulottes. Bref, il ne suffit pas de vouloir faire des travaux".

Cette surveillante comme ses collègues aurait préféré qu'une nouvelle maison d'arrêt soit construite ailleurs, mais le projet a été abandonné. Au total, 15 millions d'euros seront investis dans celle-ci.

La vraie difficulté pour nous, c'est de gérer les détenus malades psychologiques ou psychiatriques, disent les surveillants

Outre le lieu en lui-même, ce qui frappe également ce sont les mots de la première surveillante qui explique que selon elle, la moitié des 428 détenus ont des troubles psychologiques ou psychiatriques. Or seules deux infirmières sont présentes en journée et il n'y a plus aucun soignant au-delà de 18h40. "Quand un détenu devient violent, je n'ai pas de solutions avec mes équipes. On essaie de jouer les psy, les assistantes sociales, on fait tout pour qu'il ne se transforme pas en cocotte minute, mais ce n'est pas évident et les psychiatres sont rares, comme à l'extérieur".

Alors les violences ne sont pas rares, entre détenus ou envers les surveillants : "En 2021 j'ai été agressée, étranglée. Je suis revenue travailler après 6 mois parce que j'aime mon travail, je veux le faire, mais c'est vrai que je fais beaucoup plus attention aujourd'hui, je ne fais plus les gestes machinalement comme avant".

