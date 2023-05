EN IMAGES - Espagne : un feu de forêt "hors de contrôle" dans l'ouest du pays, 700 habitants évacués

L'ouest de l'Espagne est touché depuis mercredi soir par un important incendie. Il s'est déclaré près de la commune de Pinofranqueado, dans la région d'Estrémadure. Le feu, jugé vendredi "hors de contrôle" par les autorités, a entraîné l'évacuation de près de 700 habitants par précaution. Il a pris de l'ampleur en raison du vent violent qui souffle sur la région. Au moins 8.500 hectares ont déjà brûlé.

Signe de la gravité de la situation, le gouvernement a dépêché près de 165 militaires de l'Unité militaire d'urgence (UME), un corps de l'armée spécialisé dans la gestion des catastrophes naturelles comme les grands incendies, pour épauler les pompiers régionaux. Au total, près de 300 personnes luttent contre les flammes, soutenues par d'importants moyens aériens.

Un incendie d'origine "intentionnelle"

D'après l'agence météorologique espagnole (Aemet), les conditions météorologiques devraient rester difficiles jusqu'à dimanche au moins, où une pluie légère est attendue dans la région.

Selon le gouvernement régional, l'incendie serait d'origine "intentionnelle". "Il y a deux foyers qui sont apparus dans deux endroits différents presque en même temps, c'est donc évident", a expliqué Guillermo Fernández Vara, le président de la région d'Estrémadure, qui s'en est pris aux "personnes méprisables capables d'allumer" de tels incendies.

Dans le pays touché d'une sécheresse historique, les autorités craignent une multiplication des incendies. En 2022, année record pour les feux de forêt en Europe, l'Espagne a été le pays européen le plus touché, avec près de 500 incendies et plus de 300.000 hectares brûlés, selon le Système européen d'Information sur les feux de forêt (Effis).