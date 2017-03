Revivez en images l'exercice de préparation d'attaque terroriste au collège de Saint-Denis-en-Val

C'était un exercice grandeur nature ce mardi dans l’enceinte du collège Val de Loire de Saint-Denis-en-Val. Le scenario ; à la suite de tirs, d’explosions et de l’intrusion d’individus dans l’établissement le préfet du Loiret a activé le Centre opérationnel et déclenché le plan ORSEC NOVI attentat.

Le collège de Saint-Denis-en-Val a été pris pour cible par un groupe de terroristes, c'était le scénario d'un exercice de "tuerie de masse" qu'ont élaboré depuis trois mois, dans la plus grande discrétion, la préfecture et l'académie Orléans-Tours. Seuls les parents étaient prévenus, et les journalistes maintenus à distance.

Le premier communiqué de presse de la préfecture - préfecture du Loiret

400 personnes ont été mobilisées pour ce test de grande ampleur qui a été organisé deux semaines après une fusillade dans un lycée de Grasse dans les Alpes-Maritimes. Des pompiers, des personnels du Samu, des associations agréées de la sécurité publique, 10 équipes médicales, 19 psychiatres, psychologues et infirmiers ainsi que le parquet étaient sur place.

Un dispositif impressionnant devant le collège de Saint-Denis-en-Val © Radio France - Christophe Dupuy

Les 39 victimes étaient jouées par des étudiants de l'école d'infirmière et des adultes du collège. L'exercice devait permettre d'évaluer la capacité des différents services à travailler ensemble et également de tester les nouveaux outils comme le dispositif Sinus qui, par un système de bracelet et de code-barre, doit permettre le suivi en temps réel des victimes en cas d'attentat.

Le SAMU 45 prennent en charge les premières victimes © Radio France - Christophe Dupuy

Les secouristes sont rapidement arrivés sur les lieux de l'exercice © Radio France - Christophe Dupuy

Les riverains de l'établissement avaient été mis dans la confidence via du portage dans les boîtes aux lettres et les panneaux lumineux de la commune. Les forces de l'ordre s'étaient déployées tout autour du collège, les parents des collégiens avaient également été prévenus et les élèves de 4e, 5e et 6e n'étaient pas associés à l'exercice. Ils ont quitté l'établissement en fin de matinée mais des enfants volontaires, scolarisés en 3e ont joué une scène de confinement puis d'évacuation vers l'arrière du collège. Ce mercredi, un accompagnement psychologique sera proposé aux collégiens qui en éprouveraient le besoin.

Près de 80 gendarmes et policiers étaient sur place pour la mise en sécurité © Radio France - Christophe Dupuy

Le collège de Saint-Denis-en-Val est encerclé par les forces de l'orces de l'ordre © Radio France - Christophe Dupuy

Deux points de regroupement des victimes avaient été installés, l'un au collège, l'autre au stade de football à proximité de l'établissement. Le SAMU avait demandé l’acheminement de huit ambulances immédiatement sur place et 20 disponibles dans l’heure qui suit.

Des scènes de guerre autour du collège de Saint-Denis-en-Val © Radio France - Christophe Dupuy

A 17h40 ce mardi, la situation était sous contrôle, les constatations de police sont en cours et le bilan des personnes impliquées dans cet attentat sera communiqué ultérieurement.