EN IMAGES - Gilets jaunes : un huitième week-end de mobilisation partout en France

De nouveaux appels à manifester ce samedi 5 janvier à Paris et en régions ont été lancés sur les réseaux sociaux par les "gilets jaunes". Ce huitième week-end de mobilisation intervient après l'interpellation le 2 janvier d'Éric Drouet, une des figures du mouvement.

Les "gilets jaunes" sont de retour ce samedi dans la rue partout en France pour défier le gouvernement. Après l'arrestation d'Éric Drouet, une de leurs figures médiatiques, le 2 janvier, les "gilets jaunes" appellent à une huitième journée d'action nationale pour relancer leur mouvement. Vendredi, le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux avait estimé que le mouvement des "gilets jaunes" était devenu le fait "d'agitateurs qui veulent l'insurrection et, au fond, renverser le gouvernement".

Pour cette première mobilisation de l'année 2019, plusieurs cortèges de manifestants ont également prévu de cibler divers médias qu'ils accusent de désinformation. Découvrez ci-dessous la mobilisation des "gilets jaunes" partout en France.

Alpes-Maritimes

Environ 150 #giletsjaunes sur la place Massena. Ils vont se diriger vers la gare Thiers en passant par Jean Médecin. pic.twitter.com/Z2ott8okuB — France Bleu Azur (@francebleuazur) January 5, 2019

Calvados

La marche des #GiletsJaunes passe par le château de #Caenpic.twitter.com/fttMHvvTbw — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) January 5, 2019

Les #GiletsJaunes débutent leur 8e marche dans le centre-ville de #Caenpic.twitter.com/1Mvk5qmhTM — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) January 5, 2019

Prise de paroles de #GiletsJaunes sur la place du théâtre à #Caen avant le début de la marche pic.twitter.com/ZPIT4lO1CZ — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) January 5, 2019

Dordogne

Une trentaine de voitures de #giletsjaunes part de #Trélissac pour une action surprise à une trentaine de minutes de Périgueux. Ils doivent retrouver les gilets jaunes de #Mussidan et #Bergerac. pic.twitter.com/SPHD8wc7LF — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) January 5, 2019

Les #giletsjaunes sont une centaine au QG de #Trélissac. Ils préparent la mobilisation de cet après-midi. pic.twitter.com/SfTAglILxj — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) January 5, 2019

Les #giletsjaunes de #Périgueux se rassemblent dans leur nouveau QG à Trélissac. pic.twitter.com/UAoCPfHsI6 — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) January 5, 2019

À Sarlat, les femmes habillées en Marianne sont à l’avant du cortège des #giletsjaunes. Vivi veut montrer qu’elles sont « en première ligne de la pauvreté » pic.twitter.com/5xVHSyr8kj — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) January 5, 2019

À Sarlat, la manifestation des gilets jaunes vient de s’élancer. Au menu : Mariannes, bonnets phrygiens et fanfare avec des instruments créés à base de recup pic.twitter.com/5lO7swc6u1 — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) January 5, 2019

Un peu plus de 50 #giletsjaunes sont déjà rassemblés sur le rond-point Yves Guéna à #Périgueuxpic.twitter.com/T35FU3OGi3 — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) January 5, 2019

Drôme

Environ 80 gilets jaunes manifestent et renomment le Pont des Allobroges "Pont jaune Emmanuel Macron" à Pizançon ans la #Drômepic.twitter.com/F3Ad3S8ACv — France Bleu Drôme Ardèche (@francebleuDA) January 5, 2019

Lâcher de ballons par les gilets jaunes à Pizançon #Drômepic.twitter.com/a5puFk8ob5 — France Bleu Drôme Ardèche (@francebleuDA) January 5, 2019

Gard

Des gilets jaunes manifestent à Uzès pour l'acte VIII de la mobilisation.#GiletsJaunes#ActeVIIIpic.twitter.com/CTZWZS7vqi — France Bleu Gard Lozère (@bleugardlozere) January 5, 2019

Haute-Garonne

Une cinquantaine de #GiletsJaunes place Wilson à Toulouse, pour l'acte VIII de la mobilisation. Rassemblement prévu également en début d'après-midi secteur du Capitole. pic.twitter.com/1jCJCyz2yc — France Bleu Occitanie (@BleuOccitanie) January 5, 2019

Haute-Vienne

A #Grossereix les #giletsjaunes ont entrepris de faire le tour du rond point. Ils sont désormais plus d’une centaine. #Limogespic.twitter.com/NJxqoxRTZm — France Bleu Limousin (@FBLimousin) January 5, 2019

A #Grossereix les #GiletsJaunes Installent aussi de croix en hommage aux personnes décédées durant les manifestations. #Limogespic.twitter.com/7agqfOvHI9 — France Bleu Limousin (@FBLimousin) January 5, 2019

A #Limoges près de 80 #GiletsJaunes sont déjà présents sur le rond point de #Grossereix où est prévu un « banquet gaulois » à midi. pic.twitter.com/k8TExm8AaO — France Bleu Limousin (@FBLimousin) January 5, 2019

Hérault

Les #GiletsJaunes regroupés à #Montpellier pour l'acte 8 devant le commissariat près du centre commercial Polygone. pic.twitter.com/F9ZQgqtyGJ — France Bleu Hérault (@bleuherault) January 5, 2019

Indre-et-Loire

En Indre-et-Loire, un rassemblement est prévu à 14 heures, devant la gare de Tours. Une manifestation qui n'est pas déclarée en préfecture, mais relayée par le groupe Colère 37.

Une nouvelle journée de mobilisation des gilets jaunes est prévue ce samedi à Tours. Le rassemblement est prévu à la gare à 14 heures. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Isère

Devant les locaux de @f3Alpes, les #GiletsJaunes grenoblois ont discuté une quinzaine de minutes avec le rédacteur en chef. pic.twitter.com/g3l7vzSjiy — France Bleu Isère (@bleu_isere) January 5, 2019

Loire-Atlantique

Au compte gouttes, les voitures passent sur le pont vers saint Brévin

#GiletsJaunes#SaintNazairepic.twitter.com/QM1WbqUDfH — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) January 5, 2019

Les manifestants veulent aller sur le pont de Saint-Nazaire. Les gendarmes mobiles font barrage #GiletsJaunes#SaintNazairepic.twitter.com/qmekTmT9o0 — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) January 5, 2019

Plus de 200 #GiletsJaunes actuellement rassemblés à Montoir-de-Bretagne, sur le rond-point du restaurant "L'Air bleu", à proximité du pont de Saint-Nazaire. pic.twitter.com/FcgeCyJ19P — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) January 5, 2019

Quelques centaines de gilets jaunes réunis rond point de l'air bleu au pied du pont de Saint-Nazaire.

Beaucoup de pancartes parlent des blessés dans les manifestations.#GiletsJaunes#SaintNazairepic.twitter.com/ofKEECr42v — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) January 5, 2019

Marne

Des gilets jaunes sont sur la traversée urbaine de Reims. pic.twitter.com/8rgCIGlCSB — France Bleu Champagne-Ardenne (@fbleuchampagne) January 5, 2019

Une centaine de gilets jaunes sont rassemblés à Reims près du stade delaune. Une action surprise se prépare selon l'un des coordinateurs. pic.twitter.com/GKElyLTpa6 — France Bleu Champagne-Ardenne (@fbleuchampagne) January 5, 2019

Les gilets jaunes sont sur les deux voies et défilent désormais en direction de saint Rémi. pic.twitter.com/NUhjGXCnHa — France Bleu Champagne-Ardenne (@fbleuchampagne) January 5, 2019

Mayenne

Les #giletsjaunes de #Mayenne sont arrivés devant la @Gendarmerie_53 de #Laval : pour l'instant ils sont une cinquantaine. Ils vont porter plainte c/ le gouvernement (notamment @CCastaner le ministre de l'intérieur) pour usage abusif de forces de police lors des manifestations pic.twitter.com/NZRddQmmwd — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) January 5, 2019

L'hôtel de ville de #Laval est un point de rassemblement avant d'aller à la gendarmerie. Des #GiletsJaunes sont déjà sur différents points du département, notamment les péages : Changé, la Gravelle, Louverne... pic.twitter.com/ytClkIFFCM — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) January 5, 2019

Acte 8 des #GiletsJaunes en #Mayenne : les manifestants entame la mobilisation à la mairie de @Laval_la_Ville. Ensuite, tout le monde se regroupe à la @Gendarmerie_53 pour déposer une plainte contre des membres du gouvernement. pic.twitter.com/gSVG6kGfNZ — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) January 5, 2019

Paris

Plusieurs centaines de #giletsjaunes rassemblés sur les Champs-Elysées, une partie des manifestants veulent partir en cortège par la rue de Berri, mais certains s'y opposent par peur d'être parqués par les forces de l'ordre pic.twitter.com/hir0E781Jc — France Bleu Paris (@francebleuparis) January 5, 2019

Pyrénées-Atlantiques

Près de 600 #GiletsJaunes ont fait une halte devant le commissariat de Pau #ActeVIIIpic.twitter.com/jQJFNAnoyz — France Bleu Béarn (@Bleu_Bearn) January 5, 2019

Saône-et-Loire

18 "gilets jaunes" ont été interpellés et placés en garde à vue, ce vendredi soir en Saône-et-Loire, après le blocage de la plateforme logistique Amazon de Sevrey. Les manifestants et les forces de l'ordre se sont affrontés et un gendarme a été blessé.

Les "gilets jaunes" ont tenté de bloquer les accès de la plateforme Amazon de Sevrey. © Maxppp -

Sarthe

Les #GiletsJaunes se dirigent vers les bords de Sarthe, au Mans. Ils sont 300 selon la police. pic.twitter.com/96WbGhVeLN — France Bleu Maine (@bleumaine) January 5, 2019

Au Mans, les #GiletsJaunes font brûler des documents de l'Union européenne. pic.twitter.com/b49DRmsG8w — France Bleu Maine (@bleumaine) January 5, 2019

Les manifestants sont de plus en plus nombreux. Au moins 250 #GiletsJaunes réunis devant la gare du Mans. #Sarthepic.twitter.com/8leVbiG2Sx — France Bleu Maine (@bleumaine) January 5, 2019

Environ 150 #GiletsJaunes manifestent en gare du Mans. pic.twitter.com/2QkUof4Ljx — France Bleu Maine (@bleumaine) January 5, 2019

Les #GiletsJaunes scandent "Macron, démission" dans la gare du Mans pic.twitter.com/r434Y7f1lv — France Bleu Maine (@bleumaine) January 5, 2019

Seine-Maritime

Les #giletsjaunes prennent un arbuste et l’ajoute dans le feu #Rouenpic.twitter.com/yLVH2Wd855 — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) January 5, 2019

Les #giletsjaunes sont très très nombreux à #Rouen Entre 1200 et 1400 sûrement #ActeVIIIpic.twitter.com/v5n5KbWg7u — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) January 5, 2019

Le cortège de #GiletsJaunes est très très dense Rue Jeanne d’arc #ActeVIIIpic.twitter.com/Rvrt5eImZD — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) January 5, 2019

Depuis quelques minutes les #GiletsJaunes sont Rue Jeanne d’arc à #rouen Beaucoup de monde déjà pic.twitter.com/3ec1TPZpxz — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) January 5, 2019

Du matériel de chantier est balancé par quelques #giletsjaunes à #Rouenpic.twitter.com/jTR1BAYWNE — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) January 5, 2019

Les magasins rue du Gros Horloge à #rouen ont fermé en urgence pour éviter des dégradations. #GiletsJaunes#ActeVIIIpic.twitter.com/TxaDfiJ3yK — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) January 5, 2019

La manifestation des #giletsjaunes à #Rouen passent dans le centre ville Rue du Gros Horloge pic.twitter.com/osl541CqS8 — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) January 5, 2019

Deux cortège de #GiletsJaunes viennent de se retrouver à l’hôtel de ville de #Rouen#ActeVIIIpic.twitter.com/D2vW1TqCOt — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) January 5, 2019

Direction rue Orbe à #rouen pour les #GiletsJaunes. Il y avait eu un important feu de poubelle ici, samedi dernier. pic.twitter.com/Q0fPKP4dI3 — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) January 5, 2019

Le cortège de #giletsjaunes entonne des chants sur le président de la République #rouen#ActeVIIIpic.twitter.com/qTBX190hEh — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) January 5, 2019

Somme

Les #GiletsJaunes s'arrêtent sur le Mail Albert 1er. Ils savent que la voie (en direction de la gare) est bloquée. Certains hésitent à faire demi tour #Amienspic.twitter.com/7nmIOyf58e — France Bleu Picardie (@fbleupicardie) January 5, 2019

#GiletsJaunes : nouvelle mobilisation dans la Somme pour #ActeVIII du mouvement, suivez la situation en direct >>> https://t.co/OrlCPs5cX6pic.twitter.com/Dj1HOXYAH2 — France Bleu Picardie (@fbleupicardie) January 5, 2019

Chacun son trottoir pour les Gilets jaunes et les policiers à Amiens pic.twitter.com/KHeSFpAb7j — France Bleu Picardie (@fbleupicardie) January 5, 2019

Les #GiletsJaunes repoussés par les policiers au bout du boulevard des Fédérés à Amiens pic.twitter.com/0KfluyYEuq — France Bleu Picardie (@fbleupicardie) January 5, 2019