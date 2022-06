EN IMAGES - Gros orages et gros grêlons sur la Gironde ce lundi soir

Un très gros orage a traversé la Gironde ce lundi soir entre 21 heures et 23 heures, avec des impressionnantes averses de grêle. Il a frappé le Bassin d'Arcachon, l'agglomération bordelaise, le Médoc et le Libournais. 700 interventions des pompiers ont été recensées.

L'orage est arrivé vers 21h30 sur l'agglomération bordelaise après être remonté du Bassin d'Arcachon. Il a frappé fort sur la Gironde. Keraunos, spécialisé dans le suivi des orages a recensé plus de 1 400 éclairs en moins de trois heures sur le département, avec trois communes du Médoc parmi les plus touchées : Hourtin, Carcans, et Saint-Germain-d'Esteuil. Sous ces orages, il est tombé en une heure 17 mm à Pauillac. L'agglomération bordelaise, le Blayais et le Nord du Libournais ont été touchés.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Mais les dégâts les plus impressionnants concernent la grêle qui s'est abattue sur le département. Environ 700 interventions des pompiers étaient en cours lundi soir en Gironde pour des dégâts matériels. Les pompiers sont intervenus "des toitures endommagées, des câbles sur la voie publique, des locaux inondés, des arbres tombés", selon le Sdis. Des pare-brises ont aussi été abîmés selon les images postées sur les réseaux sociaux. La commune du Taillan-Médoc a ouvert une cellule de crise à la mairie et a ouvert un espace d'accueil dans la salle du Palio.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Inquiétude pour les vignes

Étant donné la localisation des impacts, l'inquiétude se tourne vers les viticulteurs. Dans le journal Sud Ouest, le Comité interprofessionnel des vins de Bordeaux (CIVB) commençait à peine à constater les dégâts et les estimait "entre 30 % et 100 % de pertes à Macau et Ludon". La sénatrice Nathalie Delattre précise qu'avec ce deuxième épisode de grêle en l'espace de quelques jours, en Gironde, les viticulteurs auront besoin d'aide pour se relever et parle de "faire appel à la solidarité nationale".

Aucune victime n'est pour l'heure à recenser.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix