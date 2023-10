EN IMAGES - Haute-Savoie : un exercice de sauvetage grandeur nature sur le lac Léman

"Novi Léman 2023", Novi pour "nombreuses victimes". C'est le nom de l'exercice de secours qui a lieu ce mardi sur le lac Léman, dans les eaux territoriales françaises, axe transfrontalier majeur, lieu de nombreuses activités touristiques. Deux explosions ont été simulées à bord du "Général Guisan", bateau suisse de la CGN, la Compagnie générale de navigation, avec plusieurs victimes sur le bateau, et certaines tombées à l'eau. L'alerte a été donnée à 9h40.

Plus de 120 figurants

Cette simulation à grande échelle, avec plus de 120 figurants et 400 intervenants, vise à tester le plan multilatéral de secours du lac Léman , mis en place par l'État français et les trois cantons suisses de Genève, de Vaud et du Valais. Durant l'exercice, il est demandé à la population d'éviter de s'approcher des rives du lac, et aux usagers du lac de ne pas s'approcher des bateaux en exercice. Des difficultés de circulation sont à prévoir sur le secteur.

Plusieurs victimes sur le bateau, et certaines tombées à l'eau © Radio France - Richard Vivion

Plusieurs dispositifs de secours sont testés à cette occasion : le plan multilatéral de secours du lac Léman (PMSLL), le plan de secours "nombreuses victimes" (NOVI), le plan ORSAN (organisation de la réponse du système de santé en situations sanitaires exceptionnelles), les plans blancs (hospitalier)... "Cet exercice a pour but d'évaluer la coordination à des échelons stratégiques, opérationnels et tactiques des différents partenaires (...) et tendre vers la résilience de leurs systèmes de gestion de crise par l'expérimentation et la pratique sur le terrain de tous les acteurs".