EN IMAGES - Immersion dans le centre pénitentiaire d’Aiton en Savoie

Jean-François Coulomme député de la France Insoumise de la 4e circonscription de Savoie a effectué une visite surprise à la prison d’Aiton vendredi matin. C'est l'une des prérogatives des députés de pouvoir entrer, sans même prévenir la direction, dans les établissements pénitentiaires. Objectif de ces visites de parlementaires, que les élus qui vont travailler sur les questions de justice puissent se faire une idée concrète de la prison en France.

Surpopulation carcérale à la maison d’arrêt

Dans l'établissement d'Aiton, il y a une maison d'arrêt, pour les personnes en attente de jugement ou celles qui viennent juste d'être condamnées, et un centre de détention pour les personnes condamnées à plus de deux ans d'emprisonnement. Ici, pas de pas de mineur, ni de femme.

Cet établissement peut accueillir jusqu'à 400 détenus. Si le centre de détention n'est pas plein (182 détenus pour 200 places), le taux de surpopulation carcérale est de 160 % actuellement dans la maison d'arrêt. Il y a en ce moment 340 détenus pour 200 places « mais personne ne dort sur un matelas au sol » souligne le nouveau directeur Fabien Boivent, « ce sont des lits superposés qui ont été installés dans les cellules ».

Plus de 129 surveillants travaillent sur le site, ainsi que le personnel de l'administration pénitentiaire.

Dans le quartier arrivant : une douce, un lit superposé, la télévision. Les détenus passent entre 4 et 7 nuit dans cette partie de la prison © Radio France - Anabelle Gallotti

Le député Jean-François Coulomme pendant la visite du "quartier arrivant" © Radio France - Anabelle Gallotti

Un établissement moderne à taille humaine

Les murs sont blancs, propres, les grilles et les portes vertes dans le quartier arrivant ou tout détenu passe entre 4 et 7 jours. Il reçoit alors les instructions pour sa détention et rencontre la direction et les autres services pour connaître ses besoins.

Ici, il y a une douche dans la cellule, ce qui n'est pas le cas en centre de détention ni en maison d'arrêt. En y allant, le député Jean-François Coulomme est interpelé par un homme qui lui parle des difficultés pour travailler en prison. « Cela fait partie des difficultés liées à la surpopulation carcérale notamment » souligne la direction, qui indique aussi que les prisons ont perdu des contrats au profit des Esat (Établissement et service d'aide par le travail).

Le centre d'Aiton bénéficie également d'un centre de soin plutôt complet lié à l'hôpital de Chambéry, avec un cabinet dentaire, des appareils d'imagerie médicale, des accès à la télémédecine. Des médecins généralistes, des infirmiers, des psychologues, psychiatres, dermatologues, kinésithérapeutes sont présents quotidiennement ou très régulièrement pour les spécialistes. Les délais pour une prise en charge sont assez courts.

Une cellule adaptée pour les personnes qui présentent des attitudes suicidaires © Radio France - Anabelle Gallotti

Entre les différents bâtiments du centre pénitentiaire © Radio France - Anabelle Gallotti

Polémique et enquête après le meurtre sordide d’un détenu en février dernier, en cellule

C'est dans cette maison d'arrêt d’Aiton qu'un homme s'est fait sauvagement tué, le 10 février dernier par son codétenu , dans une cellule, la nuit. Les surveillants parlaient à l’époque d’une mare de sang autour de la victime. Pour la première foi, la direction de l'établissement s’exprime.

Elle affirme qu'aucun détenu de cette partie de la prison n'a prévenu les surveillants : "on a contrôlé l’interphonie, aucune personne détenue n’a donné l’alerte, il n’y a pas eu d’alerte au PC", selon Marion Barthélémy directrice adjointe, qui précise que l’instruction se poursuit.

L'autre élément qui faisait polémique au moment des faits, c'était les délais d'intervention des surveillants et des secours. Réponse de la direction : ce délai a été court. C'est pendant la ronde des surveillants que l'alerte a été donnée. La nuit, il y a un surveillant pour 80 détenus, chargés de faire au minimum 4 rondes.