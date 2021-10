EN IMAGES : important incendie dans un parking souterrain à Nantes

Un important dispositif de 40 sapeurs-pompiers était déployé dans la rue Eugène Pergeline ce samedi après-midi à Nantes. Un incendie s'est déclaré dans un parking souterrain vers 16h, pour le maîtriser les pompiers sont venus en force. Pas une seule personne n'est blessée. Les camions remplissent la rue. Vers 17h30, le feu est éteint. Les secouristes sortent au compte-goutte, le visage noirci par les fumées qui embaument l'air du quartier, une odeur de cramée qui gratte le fond de la gorge.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les restes des premiers extincteurs pour essayer d'éteindre le feu. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Une drôle d'odeur et surtout une ambiance étrange, les habitants témoignent. "Qu'est-ce que c'est que ça encore", lance Ali en arrivant devant le dispositif. Cabas à la main, cheveux gris et courts, cet homme d'une cinquantaine d'années en a "marre de vivre ici". Impossible de rentrer chez lui, mais il réussit quand même à se faufiler pour poser ses courses fraîches chez lui. Mais l'électricité est coupée dans 436 logements par précaution. Il sort et se fait gronder par une des policières, pas heureuse qu'il ait réussi à passer.

Un des garages touchés par l'incendie, une forte odeur s'en dégage qui prend à la gorge © Radio France - Matthieu Bonhoure

Sentiment d'épuisement

Les riverains affluent, ils rentrent du travail pour certains et découvrent stupéfaits l'existence de l'incendie. Un nouvel incident qui agace certains d'entre eux, c'est le cas d'Estelle. Elle n'est pas vraiment en colère, au final elle s'accommode. "Je veux partir d'ici", glisse-t-elle. Pourtant, elle vit ici depuis plus de 30 ans, un quartier qu'elle décrit comme "sympathique mais qui a beaucoup changé".

Un incendie en pleine journée, mais la dernière fois le sinistre s'est produit au milieu de la nuit. "C'est ça qui est inquiétant", abonde-t-Estelle. Sur un autre trottoir, Ali gigote dans tous les sens. Pour lui c'est la drogue le problème. "Regardez là on voit encore leurs bonbonnes pour le gaz, dit-il en pointant du doigt une cartouche de protoxyde d'azote. Vous mettez ça et le shit, oulalala", lance-t-il en secouant vivement ses mains.

"Ballons ici", ils sont utilisés pour consommer du protoxyde d'azote, une drogue appelée "gaz hilarant". © Radio France - Matthieu Bonhoure

Les sapeurs-pompiers et la police sécurisent les lieux, ils ont installé des ventilateurs pour chasser l'odeur et les restes de fumée. © Radio France - Matthieu Bonhoure