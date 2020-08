EN IMAGES - Impressionnant incendie en Californie : des centaines de maisons évacuées

En Californie, un énorme incendie sévit en ce moment au nord de Los Angeles. Le feu a déjà détruit 4.000 hectares et menace des habitations. Près de 500 maisons ont du être évacuées mercredi.

Un incendie impressionnant s'est déclenché ce mercredi au nord de Los Angeles, en Californie. L'énorme feu de brousse a pris en début d'après-midi près du lac Hugues. Il a d'abord brûlé 20 hectares, avant de prendre de l'ampleur et de détruire 4.000 hectares en un peu plus de trois heures, selon les pompiers du comté de Los Angeles.

Plus de 300 pompiers mobilisés

Plus de 300 pompiers ont été mobilisés, appuyés par des hélicoptères et des avions. 500 maisons ont du être évacuées, alors que les flammes se rapprochaient. "Les résidents de la zone sont en cours d'évacuation" par la police locale, a indiqué le département de lutte anti-incendie sur Twitter. "Nous vous prions de nous aider à vous aider et à mettre nos proches en sécurité".

Les incendies se multiplient ces dernières années en Californie. Le plus meurtrier de l'histoire de la région, Camp Fire, s'est produit en novembre 2018 dans le nord de l'Etat. Il avait entraîné la mort de 86 personnes.