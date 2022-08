Les pompiers étaient nombreux à lutter contre les flammes qui ravagent les façades de la Chartreuse ce dimanche 7 août au soir. L'incendie en cours à Voreppe et La Buisse a déjà brûlé 75 hectares et près de 200 personnes ont dû être évacuées en début de soirée.

EN IMAGES - Incendie de La Buisse et de Voreppe : 75 hectares brûlés et près de 200 personnes évacuées

L'incendie qui a débuté vendredi soir à Voreppe et La Buisse suite à un impact de foudre est toujours en cours ce dimanche 7 août au soir. Il a détruit près de 75 hectares sur ces façades de la Chartreuse au nord de Grenoble. Quatre Canadairs et des hélicoptères ont été mobilisés pour larguer de l'eau sur les flammes.

Les canadairs ont récupéré de l'eau au lac de Paladru © Radio France - Chloé Cenard

Malheureusement, une fois la nuit tombée, les Canadairs ont dû arrêter les allers-retours. Près de 200 pompiers étaient encore mobilisés pour la nuit dont des renforts venus de la Savoie, la Haute-Savoie et du Rhône.

Les flammes se sont propagées en fin de soirée © Radio France - Chloé Cenard

200 personnes évacuées

Plusieurs hameaux répartis entre Voreppe et La Sure-en-Chartreuse ont dû être évacués. Les habitants de Malossane le haut et Malossane le bas, Le Bourget, Les Balmes et Les Barniers ont quitté leur logement, ce qui représente environ 200 personnes. Ils pouvaient être accueillis à l'Arrosoir, une salle municipale de la mairie de Voreppe, mais la plupart sont venus se faire recenser puis sont partis chez de la famille ou des amis. "Mes plus grands enfants ont compris et ont rapidement fait leur affaire mais le plus petit, de 8 ans, était terrifié. J'ai essayé de le rassurer mais il ne voulait pas quitter sa maison", raconte Leïla, habitante des Balmes.

La salle où pouvait être accueillis les habitants évacués © Radio France - Chloé Cenard

"Nous sommes venus voir comment les pompiers travaillent" - Aurélia, habitante de Montferrat

Les curieux étaient nombreux à s'être rassemblés sur le bord de la route, les parkings ou encore les ronds-points. "Nous sommes venus voir comment les pompiers travaillent", explique Aurélia. Elle vient de Montfferat et voulait voir les Canadairs en action. Plus loin, Angélique est avec ses deux enfants. Elle s'est déplacée de Saint-Jean de Bournay pour une petite leçon de vie. "C'est pour faire comprendre aux enfants l'impact que ça peut avoir sur la nature et les sensibiliser aux dangers des incendies". Les pompiers rappellent tout de même qu'il faut être très prudents à proximité de l'incendie et de ne surtout pas bloquer leur travail.

Plusieurs habitants des environs sont venus voir les flammes © Radio France - Chloé Cenard

À minuit, ils étaient encore nombreux à observer la montagne © Radio France - Chloé Cenard

Les pompiers s'attendent à devoir encore combattre l'incendie dans les prochains jours. "Nous sommes sur des paramètres constamment changeants", détaille le commandant des opérations de secours, Philippe Letondeur. Il a fait état de "situations plutôt stables le matin en sortie de nuit, grâce à une température basse, un vent qui est nul et puis à partir de midi, un vent qui commence à se lever et qui est beaucoup plus conséquent en soirée".

Ce couple est venu de Montferrat pour voir les pompiers travailler © Radio France - Chloé Cenard