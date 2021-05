EN IMAGES - Incendie du supermarché de L'Huisserie, une catastrophe économique pour le personnel et la commune

Le supermarché U Express de L'Huisserie ravagé par un incendie dans la nuit de samedi à dimanche. Le feu, probablement d'origine accidentelle, aurait démarré dans les chambres froides du magasin. Une enquête a été ouverte.

Le toit s'est effondré, le site est dévasté.

Incendie d'un supermarché à L'Huisserie © Radio France - g.treille

Un important dispositif de secours a été mobilisé, des moyens humains et matériels de Laval, Château-Gontier, Mayenne, Cossé-le-Vivien, plus de 50 pompiers au total : "ce type d'établissement a une stabilité au feu assez limitée et après une demi-heure de mise sous température élevée la partie centrale du bâtiment s'est effondrée" explique le capitaine Divet, le chef des opérations de secours.

Incendie du supermarché de L'Huisserie © Radio France - g.treille

Pour le personnel, une trentaine d'employés, et pour la commune c'est une catastrophe économique souligne Jean-Pierre Thiot, le maire de L'Huisserie : "c'est le poumon économique de la commune, une des plus belles entreprises de la commune. On peut envisager un délai de 15 mois avant de voir un nouveau supermarché. Le personnel et le gérant sont abattus. C'est triste et malheureux". La municipalité réfléchit à une solution provisoire pour que les habitants puissent continuer à faire leurs courses sans se déplacer trop loin : "laisser nos habitants, les personnes âgées, sans point d'achats ça paraît compliqué".

Incendie du U Express à L'Huisserie © Radio France - g.treille

Les opérations de déblaiement ont démarré en milieu de mâtinée. "Les relevés réalisés dans l'eau et dans l'air sont bons, pas d'inquiétude pour la population" indique le SDIS 53.