EN IMAGES - Incendies en Gironde : de Guillos à La Teste, des lieux profondément marqués par les flammes

On est passé de paysages embrasés et plongés dans la fumée à des terres noircies couvertes de fougères et ponctuées de pins calcinés. Un an après les incendies qui ont ravagé 30.000 hectares en Gironde entre le 12 juillet 2022 et la fin du mois de septembre, les traces du feu sont loin d'avoir disparu. De Guillos à Cazaux, en passant par Hostens, France Bleu Gironde est retournée sur les lieux où les incendies ont sévi tout l'été 2022. Là où parfois, on a du mal à tourner la page . Là où des milliers d'habitants ont subitement dû quitter leur quartier menacé par les flammes . Découvrez en images, ces lieux marqués par le feu.

À Cazaux, sur la commune de La-Teste-de-Buch, les flammes se sont arrêtées au bord du lac mais les 4.000 habitants du quartier ont été évacués. © Radio France - Stéphane Hiscock

Une carcasse de voiture calcinée au bord du lac de Cazaux. © Radio France - Stéphane Hiscock

À Guillos, premier village évacué dans le Sud-Gironde, tous les arbres calcinés n'ont pas encore été évacués dans les zones touchées par les flammes. © Radio France - Marie Rouarch

À Hostens, les branches de pin calciné ont été stockées au bord des routes. © Radio France - Marie Rouarch