EN IMAGES - A bord de l'aéroglisseur des pompiers d'Ille-et-Vilaine, qui s'apprête à entrer en service

L'aéroglisseur des sapeurs-pompiers d'Ille-et-Vilaine s'apprête à entrer en service dans les prochains jours. Il permettra d'intervenir plus rapidement en baie du Mont-Saint-Michel, pour secourir pécheurs à pied et professionnels de la mer.

L'aéroglisseur des pompiers d'Ille et Vilaine s’apprête à entrer en service ! Ce nouveau véhicule, livré au centre de secours de Dol de Bretagne, doit permettre d'intervenir plus rapidement en baie du Mont-Saint-Michel. Il peut aussi bien circuler sur le sable, que sur l'eau ou la vase et donc d'aller directement secourir les pécheurs à pied ou les professionnels de la mer. Après plusieurs mois d’entraînements, cinq sapeurs-pompiers sont désormais aptes à conduire le véhicule, ils seront une quinzaine d'ici la fin de l'été. France Bleu Armorique a pu embarquer à bord, à quelques jours de sa mise en service.

"On a un gain de temps, de l'efficacité et une rapidité pour intervenir sur tout type d'intervention dans la baie du Mont-Saint-Michel, et notamment sur tout type de terrain, puisqu'on est capable de progresser aussi bien sur l'eau, le sable, la vase", souligne le Lieutenant Sébastien Cauet, chef de centre à Dol-de-Bretagne, où est stationné le véhicule. "On peut s'affranchir des routes ou des chemins qui existaient dans la baie et qui étaient très contraignants pour nous."

Pour tous les usagers de la baie

Cet aéroglisseur est amené à sortir, au besoin, pour secourir les usagers de la baie, "une personne enlisée avec la marée montante suite à un retour de pêche", cite par exemple Sébastien Cauet. "On pourra progresser et aborder la victime très rapidement et en approcher alors qu'auparavant on était contraints avec les chemins, de parfois progresser à pied dans des conditions difficiles. On pourra aussi éventuellement aller secourir les gens de la mer qui travaillent, les mytiliculteurs qui se blessent..."

L'aéroglisseur doit permettre de secourir rapidement aussi bien les pécheurs à pied que les professionnels de la baie. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

L'appareil, qui a coûté environ 70 000 euros, est donc désormais opérationnel, à quelques semaines des vacances d'été et donc de l'arrivée des touristes, nombreux en Bretagne. "On est quand même une région avec une forte attractivité. Il y aura des périodes où il y aura de fortes marées et on aura du monde dans la baie. Sur des grandes marées, c'est à peu près 1000 personnes par jour qui partent à la pêche à pied. Cela fait du monde, et donc des risques de se blesser, de se perdre, de rester enlisé si on sort des sentiers", poursuit le chef de centre de Dol-de-Bretagne.

Un moyen supplémentaire

Sébastien Cauet se remémore une intervention marquante, en février 2019. "On a un pêcheur à pied qui était parti dans la baie sur Hirel. A l'appel, il avait l'eau au niveau des chevilles et donc nous, on était un peu bloqués parce qu'on ne pouvait pas accéder. On a fait appel à l'hélicoptère de la sécurité civile qui n'était pas disponible, donc c'est la Marine nationale qui est intervenue et qui a sorti la personne in-extremis puisque quand les militaires sont arrivés, la personne avait l'eau au niveau de la tête." L'arrivée de ce nouveau matériel ne viendra pas prendre la place des autres maillons de la chaîne de secours, mais est un moyen supplémentaire, tiennent à souligner les sapeurs-pompiers.

Aujourd'hui, cinq sapeurs-pompiers sont formés à la conduite de l'aéroglisseur. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Si aujourd'hui, cinq pompiers sont formés, ils devraient être une dizaine de plus d'ici quelques mois. Les équipes sont d'ailleurs en train de travailler sur un "scénario pédagogique pour pouvoir former d'autres utilisateurs et que ce soit pérenne dans le temps", explique de son côté l'adjudant-chef Karl Dufrien. "On créé des séquences et on va former des gens à l'utilisation de cet aéroglisseur. Après, on aura une formation de maintien des acquis qui sera tout au long de l'année pour tous les agents pouvant embarquer." D'ailleurs, les pompiers profitent de chaque grande marée pour se perfectionner.

Le reportage de France Bleu Armorique

Le reportage de France Bleu Armorique, à bord de l'aéroglisseur des pompiers d'Ille-et-Vilaine, en baie du Mont-Saint-Michel. Copier

L'aéroglisseur aura plusieurs portes d'accès à la baie du Mont-Saint-Michel, en fonction des besoins sur les 100 km² bréttiliens, lors des grandes marées basses, que ce soit du lieu-dit Le bout de la ville, à Hirel, de La Larronnière, près du Vivier-sur-Mer, de la Cale du Han, où même de près de Cancale. L'appareil peut prendre le large avec trois personnels à bord, plus une victime.